Specialist inom arbetsrätt! Uppdrag, Göteborg

Ett uppdrag för dig som är specialiserad inom arbetsrätt och som trivs i komplexa personaljuridiska frågor och vill vara det självklara stödet för HR och chefer i en större organisation. Här får du möjlighet att kliva in där din kompetens verkligen behövs.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vår kund är ett större bolag med ett väletablerat HR-team. I ett team med hög kompetens och nära samarbete får du möjlighet att stötta HR Business Partners och chefer i organisationen. Rollen har fokus på praktisk tillämpning av arbetsrätt och kollektivavtal, och du blir en viktig del i att säkerställa ett enhetligt och professionellt arbetssätt inom HR.
Uppdraget sker på heltid, med möjlighet till hybrid. Det här är ett konsultuppdrag via SJR, där du antingen är anställd av oss eller arbetar via ditt eget bolag.
Lämplig bakgrund
För att vara rätt i den här rollen behöver du ha erfarenhet som arbetsrättsspecialist alternativt HR-roller med mycket kvalificerat arbetsrättsfokus. Med erfarenhet från större organisationer har du vana av att stötta och vägleda chefer i arbetsrättsliga frågor. Du har erfarenhet av flertalet kollektivavtal och diverse personalärenden.Dina personliga egenskaper
Du är handlingskraftig, trygg och självledande - någon som tar reda på det som behövs och vågar fatta beslut. Du är pedagogisk, lösningsorienterad och pragmatisk med förmåga att balansera juridik och verksamhetsnytta. Vi söker dig som gillar arbetsrätt på riktigt och som trivs i en roll där frågorna är många och ibland riktigt komplexa.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors på 0704715924 eller Konsultchef Frida Dalevik på 0702071131. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
