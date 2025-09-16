Specialist inom AMS inriktning stationer
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtidenOm tjänsten
Den förhållandevis nya enheten AMS har skapats för att kraftsamla Svenska kraftnäts satsning inom Arbete Med Spänning (AMS). Uppdraget är att öka förutsättningarna för att arbeta enligt metoden Arbete med spänning, i våra underhållsarbeten och projekt. Vi har en stor utmaning i att vi inte kan ta de avbrott som behövs för allt det arbete som krävs i vårt nät. Sveriges elektrifiering för att nå Sveriges klimatmål innebär en kraftigt ökad belastning på Nätet samtidigt som vi har både ett stort behov av nya ledningar och underhålla ett åldrande stamnät.
Enheten ställer krav på arbetsmetoder och den tekniska utformningen av luftledningar och stationer specifikt rörande arbete med och nära spänning. Enheten kommer att tillhandahålla specialistkompetens inom arbetsmetoder för AMS och dess påverkan på konstruktionen av kraftledningar och stationer, både för projektverksamheten och anläggningsförvaltning.
Vi söker nu dig som vill vara med och bygga upp verksamheten på verket men också vara med och utveckla förutsättningarna ur ett nationellt perspektiv för ett ökat användande av metoden. Som specialist inom AMS kommer du vara en del av en kärntrupp som startar upp verksamheten. Du kommer att arbeta i ett team för att sätta upp strukturer, organisation och planer samt titta på utformning av stationer för att möjliggöra för en större volym av AMS-arbete. Du kommer med din kompetens inom AMS att stötta stationsunderhålls- och projektverksamheten och identifiera möjligheter för AMS-arbeten. I rollen som beställare kommer du även att stötta och säkerställa säkra och välplanerade arbeten samt samverka med bransch och myndigheter för att det ska finnas goda förutsättningar för att säkra arbeten och fler möjligheter för AMS-arbeten.
Om dig
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, därför vill vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att bygga relationer för att nå gemensamma mål. Du är strukturerad, och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du är fokuserad på att hitta lösningar och finner nya arbetssätt att angripa utmaningar. Det är även av stor vikt att du är trygg i dig själv och din kompetens då vi är en ny verksamhet där alla delar ännu inte har etablerats och implementeras.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas inom AMS.
Skallkrav
Vi vill att du har en examen som ingenjör inom maskinteknik, samhällsbyggnad, elektroteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet av stationsunderhåll i regionnät eller stamnät.
• Erfarenhet av arbetsberedning och/eller utförande av AMS-arbete inom stationer.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• B-körkort.
Meriterande krav
• Erfarenhet av AMS i barhandsmetoden.
Bra att veta
• Placeringort kan diskuteras.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst. Är du inte stationerad i Sundbyberg kommer du att resa till huvudkontoret ca 1 gång per månad. I övrigt förekommer resor till projekt eller annan verksamhet cirka en handfull gånger per år.
• Sista ansökningsdag 2025-10-14. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta gärna rekryterande chef Peter Nyström, tel. nr. 010-475 88 37 eller ansvarig rekryterare Anna Charles tel. nr. 010-489 23 28 för frågor om tjänsten. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
