Specialist i allmänmedicin till Vendelsö vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Haninge Visa alla läkarjobb i Haninge
2026-01-23
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin för att förstärka vår välfungerande läkargrupp!
Vi söker således dig som är specialist i allmänmedicin och vill arbeta på en välfungerande vårdcentral i södra Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Vendelsö vårdcentral har drygt 13 000 listade patienter och ligger fint i närheten av Tyresta nationalpark, men bara knappt 30 minuter från Gullmarsplan med buss eller ca en timme från T-centralen.
På Vendelsö vårdcentral har vi en stabil grupp om ca 40 medarbetare där du kommer att ingå i en läkargrupp på fem specialister, sju ST-läkare, en AT-läkare och två underläkare. Du kommer att arbeta i team med våra duktiga sjuk- och distriktssköterskor samt med vår psykosociala grupp där tre psykologer och en kurator arbetar. Till detta har vi en stor och välskött hemsjukvård, en trygg undersköterskegrupp samt ett gäng administratörer/medicinska sekreterare som är vårdcentralens nav och ansikte utåt.
Verksamhetschefen är själv läkare och har arbetat på Vendelsö vårdcentral sedan 2005.
Läkargruppen har regelbundna läkarmöten där vi bland annat diskuterar praktiska saker, nya medicinska rön samt drar patientfall. Vi har ett öppet klimat och hjälps åt med siktet ställt mot att allas arbetsbörda ska vara rimlig. Du bör vara intresserad av att handleda då vi på vårdcentralen både har utbildningsläkare och varje termin tar emot läkarstudenter.
Vi ser gärna att du jobbar heltid men om det passar dig bättre är vi öppna för att anpassa ditt schema så att det också fungerar med ditt övriga liv.
Låter detta intressant? Skicka oss ditt CV och ett personligt brev så hoppas vi att det är just du som får möjligheten att bli del i vårt härliga arbetslag.
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm.
Vill du veta mer hur det är att arbeta hos oss? Läs mer under: Jobba hos ossOm tjänsten
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom det allmänmedicinska området. Du kommer få ta hand om patienter i alla åldrar genom akut och planerad patientmottagning såväl digitalt som fysiskt. Du kommer att handleda yngre kollegor och det finns möjlighet till att delta i verksamhetsutveckling av t.ex specialistmottagningar och/eller hemsjukvård.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin samt har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du kan vara nyfärdig som specialist eller ha lång erfarenhet, det viktiga för oss är att du vill vara med att driva vår verksamhet framåt.
Du har ett professionellt arbetssätt och ser ett gott bemötande mot kollegor såväl som patienter som en självklarhet. Vidare tror vi att du är kvalitetsmedveten samt lyhörd för verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi värdesätter personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, konstruktivitet och flexibilitet.
Övrig information:
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Fast månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
