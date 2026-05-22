Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Påarp-Mörarp
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg
2026-05-22
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du med att tillsammans utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö med mål om 1100 listade per läkare? Vill du vara med och bygga och utveckla framtidens Primärvård? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Påarp-Mörarp, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat!
Vi finns i nyrenoverade och välutrustade lokaler strax sydost om Helsingborg, med utmärkta pendlingsmöjligheter, bara några minuters promenad från tågstationen och nära E4/E6. Samtidigt har vi nära till sjukhuset när det behövs, men ett tillräckligt avstånd för att även patienter med större vårdbehov i första hand vänder sig till oss. Hos oss får du en välfungerande vardag där vi arbetar i team runt patienten, med ett starkt fokus på en god arbetsmiljö och ett tydligt mål om 1100 listade patienter per läkare.
I rollen som specialistläkare hos oss möter du patienter i livets alla skeden. Arbetet är varierat och erbjuder en stimulerande miljö med höga krav på patientsäkerhet. Du arbetar i nära samarbete med dina läkarkollegor och andra yrkeskategorier.
På Vårdcentralen Påarp-Mörarp finns BVC samt specialistmottagningar inom diabetes, astma, allergi, KOL, hypertoni och KBT, liksom REKO-verksamhet. Vi ansvarar även för äldreboendet Bokliden i Mörarp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för allmänmedicin och ett genuint intresse för dina patienter. Du trivs i teamarbete, är kommunikativ och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi välkomnar dig som är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Goda kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom primärvård, liksom kunskaper om Hälsovalet. Det är även en fördel om du har erfarenhet av våra journalsystem PMO, Melior och Mina Planer. Har du dessutom handledarutbildning för AT- och ST-läkare ser vi det som mycket positivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.

När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
9922466