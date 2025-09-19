Specialist i allmänmedicin till Sveriges modernaste vårdcentral
Hälsa Hemma är en ny innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök med digitala möten. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Förutom i Göteborg finns vi i Stockholm och Malmö. Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin och vill jobba på Sveriges kanske mest uppskattade vårdcentral.
Hos oss får du:
en central roll på företaget
en möjlighet att växa med oss
en möjlighet till ett flexibelt jobb
möjligheter att arbeta hemifrån
arbetsglädje och en god arbetsmiljö
Vi söker dig:
som är specialist i allmänmedicin
som brinner för konsultation och handledning
med god svenska i tal och skrift
med god datorvana (ett plus).
Hos oss arbetar du i vår egenutvecklade digitala plattform som tagits fram av oss som arbetar inom vården. I plattformen kan du hålla kontakt med dina patienter genom text och/eller video, och samtidigt diskutera patientärenden på ett säkert sätt med dina kollegor. Systemet hjälper dig att organisera din kliniska arbetsdag på ett lustfyllt sätt, och talar även med andra system automatiskt, vilket minskar risken för dubbeldokumentation.
Hälsa Hemma vill erbjuda en hög vårdkvalitet och en vård som är snabbare och enklare för patienterna än den traditionella vårdcentralen - helt enkelt såsom primärvård bör bedrivas.
Om du vill hjälpa till att bygga en god digifysisk sjukvård från grunden - tveka inte att kontakta oss! Som bonus får du en gäng engagerade och utvecklingsorienterade kollegor. Vi ser fram emot att berätta mer om oss själva och hur vi arbetar, men framförallt att lära känna dig.
Hälsa Hemma Sverige AB, https://halsahemma.se
Operativ chef
Niels Eék niels.eek@halsahemma.com
