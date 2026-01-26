Specialist i allmänmedicin till Samaritens vårdcentral
2026-01-26
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av.
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, rehabiliteringsverksamhet, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Samaritens vårdcentral har cirka 17 000 listade patienter och ingår i Hälsoval, Vi är cirka 60 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans.
Vi är en miljöcertifierad vårdcentral.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Som specialist i allmänmedicin vid Samaritens vårdcentral kommer du att arbeta brett inom det allmänmedicinska området med både akut och planerad mottagning. Samaritens vårdcentral befinner sig just nu i en utvecklingsfas där vi ser över hur vi kan förbättra våra arbetssätt. Vi vill ha en modern vårdcentral där vi arbetar i team för att möta medborgarnas behov. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö där vi skall trivas och vara nöjda med det arbete vi gör tillsammans. Vill du vara med och vara delaktig i att skapa en arbetsplats som skall möta framtidens vård.
Vi arbetar utifrån RAK, "rätt använd kompetens".
Vi planerar även framåt att arbeta i team för en bättre kontinuitet och trygghet för patient och övrig personal. Det är då möjligt att vara med och planera och utarbeta ett välfungerande och hållbart mottagningsarbete med varierande arbetsuppgifter. Vi har även för avsikt att utveckla våra digitala vårdmöten. Om du har handledarutbildning kommer du även att ha möjlighet att handleda studenter och utbildningsläkare inom vår verksamhet och du kommer att erbjudas utvecklingsmöjligheter kring allmänmedicinens framtida uppdrag och verksamhet.
Möjlighet finns att delta i fortbildningsaktiviteter, gemensamt för hela länet, cirka en gång per månad. Även annan fortbildning inom professionen prioriteras på vår arbetsplats samt internutbildningar i olika former.
Vi har olika sköterskebaserade specialistmottagningar BHV, diabetessköterskor, astma/KOL sköterskor inkontinenssköterskor, äldremottagning, livsstilsmottagning och såransvariga sköterskor. Samariten har även en rehabkoordinator. Vårdcentralen har en filial med läkare i Mörrum samt en filial med barnhälsovård i Asarum.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta inom primärvården och vill vara en del av vårt härliga gäng. Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom allmänmedicin. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda klimat.
Har du erfarenhet av att arbetat på vårdcentral är det en god merit.
Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och av att arbeta med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du lätt för att samarbeta och har god initiativ- och organisationsförmåga.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (blankett 442.9).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Camilla Granberg, Avdelningschef 072-8804917
9705822