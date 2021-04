Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Årsta - Capio Sverige AB - Läkarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Capio Sverige AB

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm2021-04-07"Jobbet är en hobby", "kontroll över tidboken", "hög kompetens", "högt i tak" och "nöjda patienter".Detta är exempel på vad som framkom när vi under en planeringsdag diskuterade hur vi upplever vår arbetsplats. Vi är oerhört glada och stolta över detta! Vi söker nu en specialist i allmänmedicin som vill vara med och förvalta och utveckla det här tillsammans med oss.Att digifysisk vård numera är ett vedertaget begrepp har väl inte undgått någon. Vi i Capio gick i bräschen för utvecklingen av just detta och var tidigt ute med att erbjuda en helintegrerad digifysisk vård för hela bredden av primärvårdens patienter. Vi i Årsta har fortsatt vår resa genom att utveckla våra arbetssätt ytterligare - både de fysiska på mottagningen där basen utgörs av teambaserad, personcentrerad vård och de digitala där vi skapat helt nya vägar för patientkontakt.För dig som läkare innebär detta en varierande vardag där din kompetens får komma till sin rätt. Vi har dagliga ronder med läkare, sjuksköterska och psykolog där vi gör teambaserade bedömningar av individens behov och vårdnivå. 20 patienter rondas per dag och du kommer att vara med vid i genomsnitt en rond per vecka. Detta kommer att passa som handen i handsken för dig som gillar moderna, tvärprofessionella arbetssätt och som ser vikten av ett samarbete där vi alla är lika viktiga och lyfter varandra. Att arbeta teambaserat på det här sättet ökar din kontroll över din egen vardag - du tar kommandot över din tidbok och kan bättre styra när, var och hur du väljer att möta dina patienter. Vårt arbete med chatt och videobesök innebär ytterligare flexibilitet. Vi tror att en högre grad av självstyre minskar stress och ökar välbefinnandet. Och om du mår bra gör du också ett bra jobb vilket såklart är det bästa för våra patienter.Utöver det vanliga patientarbetet finns möjligheten att arbeta på vår BVC och vår helt nyöppnade barnmorskemottagning för dig som är intresserad av detta. Vi erbjuder väl tilltagen administrationstid - två timmar dagligen uppdelat på två halvtimmar och en timma vid slutet av arbetsdagen.Om du tycker att detta låter intressant vill vi gärna komma i kontakt med dig för att berätta mer. Varmt välkommen till oss!Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Capio Sverige AB5676425