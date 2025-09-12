Specialist i allmänmedicin till Barkarby vårdcentral
Varmt Välkommen att arbeta som Specialistläkare i allmänmedicin på Barkarby vårdcentral!
Du kommer till en mycket välfungerande och positiv arbetsgrupp.
Arbetsglädje och teamarbete är för oss viktiga ledord i det dagliga arbetet.
Barkarby är ett snabbt växande geografiskt område och här finns mycket spännande utveckling på gång. Vi vill erbjuda dig att vara med och utveckla primärvården i denna del av Stockholm. Vi har idag ca 8400 listade patienter.
Vi är en mellanstor vårdcentral och tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde. Barkarby vårdcentral är en mycket trivsam arbetsplats med 25 fast anställda medarbetare. I dagsläget har vi fem specialister i allmänmedicin, fyra ST-läkare och en AT-läkare samt övrigt mycket erfaren personal. Vårdcentralen ligger ett par minuters promenad från Barkarby pendelstation. Det tar ca 15min till Stockholm C. P-platser finns också på gångavstånd.
Förutom läkarmottagning har vi följande mottagningar: astma/KOL, distriktssköterska, diabetes, hypertoni, minnes, och levnadsvanor. Vårdcentralen erbjuder hemsjukvård, laboratorium, kurator och psykolog. Vi har korta beslutsvägar och en nära och prestigelös dialog i det dagliga arbetet. Detta stärker patientsäkerheten med patienten i fokus.
Vi vill vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering för att skapa möjligheter att ständigt utveckla vårt patientarbete.
Som allmänspecialist har du möjlighet att arbeta hemifrån en dag/vecka med videomöte i Alltid öppet när verksamheten så tillåter.
Du ansvarar för dina ansvarsområden som du är med och utvecklar. Kompetensutveckling erbjuds utifrån behov och efter överenskommelse.
Alla våra patienter har en namngiven läkare och vi strävar efter hög kontinuitet i patient omhändertagandet.
Du kan läsa mer om oss på Barkarby vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
En god och välfungerande organisation. Friskvårds ersättning på 5000 kr/år via Epassi, fri öppen hälso- och sjukvård samt goda avtal gällande tjänstepension mm.
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Arbetsbeskrivning:
Som specialistläkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer genom både akuta och planerade besök samt digital vård. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du handleder ST-och AT läkare samt läkarstudenter och stöttar övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar.
Vi erbjuder ett stimulerande och trivsamt arbete och ser fram emot din ansökan!
Välkommen till ett meningsfullt arbete!
Kvalifikationer:
Specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Erfarenhet från Region Stockholm som allmänspecialist och journalsystemet TakeCare är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 1november eller efter överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är mycket betydelsefullt.
Du driver ditt eget arbete men bidrar också till helheten.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
