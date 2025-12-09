Specialist i allmänmedicin/ST-läkare
Vi erbjuder
Kom och arbeta med oss på Vimmerby Hälsocentral!
Här får du fina kollegor, en god arbetsmiljö och får hantera allt från petitesser till allvarligare glesbygdsmedicin.
Vi har dessutom ett nära samarbete med Västerviks sjukhus, där de flesta specialiteter huserar. Allt detta förpackat i idylliska Vimmerby, med vacker landsbygd och 340 sjöar.
Vi söker dig som är allmänmedicinsk specialist eller vill börja ST inom allmänmedicin! Vi har flera tjänster att fylla, så om ni är flera som vill söka tillsammans så finns möjlighet för detta.
Här får du arbeta ihop med erfarna specialister, utbildningsläkare i olika faser och ett sammansvetsat gäng av sjuksköterskor och undersköterskor. Du får en kreativ arbetsmiljö med god gemenskap och korta beslutsvägar. I samma byggnad har vi röntgen, fotvård, Psykisk Hälsa, Samrehab och vi är även granne med Öppenvårdspsykiatrin. Vi har ett gott samarbete med Västerviks sjukhus, där de flesta specialiteter finns.
Vi strävar efter att ha 1100 listade patienter per läkare, för att kunna uppnå en ännu bättre kontinuitet. Arbetstiden är förlagd måndag - fredag med beredskapstjänstgöring och arbete på jourmottagningen under helgtid. Du har möjlighet att anpassa schema och arbetsgrad utifrån dina förutsättningar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och har olika förmåner, som tex. Friskvårdsbidrag och en personalklubb som anordnar hälsofrämjande aktiviteter och har träningslokal i samma hus.
Vi söker
Som specialist är du med och handleder, men har också möjlighet att diskutera knepiga fall och övergripande frågor i kollegiet. Som ST-läkare har du både tillgång till dagbakjour i det dagliga arbetet, och handledningstid varje vecka. De flesta obligatoriska ST-kurserna arrangeras inom Region Kalmar och randningarna är generellt förlagda till Västerviks sjukhus. Du får också använda regionens ST-pott till att åka på ST-dagarna.
I arbetet möter du alltifrån snuviga bebisar till multisjuka äldre. Patienten står i centrum och därmed är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande. Det är också viktigt att du är duktig på att samarbeta, är ansvarstagande och kan arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Dina patienter ska känna sig väl omhändertagna när de träffar dig.
Vår arbetsplats
Vimmerby Hälsocentral är den största hälsocentralen i Region Kalmar, med stor variation i patientunderlaget. Vi är ca 70 medarbetare, som arbetar för att ge trygg och säker vård till våra cirka 15 100 listade patienter. Vi arbetar med ledorden: öppet, kunnigt och engagerat. Arbetsplatsen har ett öppet utvecklingsklimat. Stämningen är varm och trevlig och vi satsar på alla våra medarbetare oavsett yrkesroll och tidigare erfarenhet.
Vimmerby är en trevlig småstad med korta avstånd. Astrid Lindgrens värld är en viktig del av samhället och bidrar till ökad befolkning under sommaren. I staden finns flera engagerade föreningar, samt flera idrottsklubbar däribland ishockey (Vimmerby hockey stoltserar nu med att spela i Hockeyallsvenskan), fotboll, innebandy, orientering och ridning. Det finns också flera körer. Staden omges av vackra skogar och mängder av sjöar (340 stycken), så det finns goda möjligheter till friluftsliv. Dessutom är det bara ca 5 mil till Västervik, med vacker skärgård.
Välkommen med din ansökan! Rekryteringen sker löpande.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
