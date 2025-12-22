Specialist i allmänmedicin (distriktsläkare)
2025-12-22
Bra Liv Vetlanda vårdcentral
Vill du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Vetlanda vårdcentral? Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Rollen som allmänspecialist
Som distriktsläkare på Bra Liv Vetlanda vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten ingår i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Vetlanda vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat.
Vårdcentralen har cirka 10 500 listade patienter, 48 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar.
På Bra Liv Vetlanda vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå)
• Har erfarenhet som distriktsläkare då du är med och formar utvecklandet av vårt läkarteam och verksamheten i övrigt, du kommer där att spela en central roll
• Har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv
• Ett omväxlande och stimulerande arbete
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper
• Förmånliga anställningsvillkor
• Vår vårdcentral erbjuder ett generöst zontillägg på din lön
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll.
Tjänsten är tillsvidare, heltid på 100% med start enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta
verksamhetschef Jane Broling Danielsson,
telefon 010- 243 20 19 alternativt 070-602 42 50
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 december, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B915/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659711