Specialist i allmänmedicin
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
På Capio Vårdcentral Årsta är vi idag drygt 50 engagerade medarbetare som tillsammans tar hand om våra drygt 14 400 listade patienter. Vi är en stabil och välfungerande verksamhet med ett varmt arbetsklimat belägen i ljusa, rymliga lokaler i en lugn och trivsam växande närförort till Stockholm. Hos oss finns allt samlat under ett tak – läkare, distriktssköterskor, specialistmottagningar för diabetes och astma/KOL, BVC, barnmorskemottagning, psykologer och provtagning.
Vi erbjuder även mobil närsjukvård med hembesök hos patienter.
Patientbasen är bred och variationsrik, vilket många upplever stimulerande att arbeta med. Vi arbetar proaktivt tillsammans med våra patienter, med fokus på förebyggande insatser, kontinuitet och långsiktiga relationer – något som skapar både bättre hälsa och en mer meningsfull arbetsvardag.
Du blir en del av ett erfaret och hjälpsamt läkarteam med nära samarbete. Vi har ett öppet och prestigelöst klimat där det alltid finns stöd att få och där vi utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där man trivs och stannar kvar
Stark gemenskap och hög tillit
Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning
Aktivt stöd för deltagande i kurser och utbildningar
Balans mellan arbete och fritid
Närvarande ledarskap
Om dig
Som specialist i allmänmedicin får du en central roll med:
Eget patientansvar och god kontinuitet
Variation mellan planerade och akuta besök
Möjlighet att handleda ST- och AT-läkare
Delaktighet i utveckling av verksamheten
Värdesätter kontinuitet, kvalitet och ett proaktivt arbetssätt
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett tvärprofessionellt team
Är trygg i din yrkesroll och samtidigt engagerad i kontinuerlig utveckling och förbättringSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911800-2054720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Bränningevägen 2 (visa karta
)
120 54 ÅRSTA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9965130