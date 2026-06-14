Specialist i allmänmedicin
Medipart AB / Läkarjobb / Partille Visa alla läkarjobb i Partille
2026-06-14
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Medipart Vårdcentral och BVC är en privat, väletablerad vårdcentral centralt i Partille. Vi erbjuder trygg, tillgänglig och patientcentrerad vård för hela familjen.
Hos oss arbetar ett engagerat och sammansvetsat team av distriktsläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, BVC-sköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare. Medipart är en mindre vårdcentral med familjär anda och en stark vilja att ge våra patienter vård med kvalitet, omtanke och kontinuitet.
Vi söker nu en distriktsläkare som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vårdcentralen vidare.
Hos oss får du ett varierat och självständigt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar sedvanligt vårdcentralsarbete:
Mottagningsarbete med både planerade och akuta patientbesök.
Löpande medicinsk uppföljning och helhetsansvar för dina listade patienter.
Deltagande för att gemensamt driva kvalitets- och utvecklingsarbete.
Handledning av AT- och ST-läkare vid behov.
Delat ansvar för närbeläget korttidsboende
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller ST-läkare som snart är klar med din utbildning. Du är engagerad, ansvarstagande och vill bidra med utveckling och arbetsglädje.
💚 Vi erbjuder
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön och förmånliga villkor.
Flexibla arbetstider och ifall du inte vill jobba 100 % är vi öppna för lägre tjänstgöringsgrad.
En modern vårdcentral med korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Stor möjlighet att påverka verksamheten.
En familjär och trivsam arbetsplats där vi värnar om arbetsglädje och balans i livet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: bijan.sahebi@medipart.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medipart AB
(org.nr 559191-2034), https://www.medipart.se/
Gamla Kronvägen 13 A (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Lotta Kjellberg lotta.kjellberg@medipart.se Jobbnummer
9962671