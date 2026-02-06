Specialist i allmänmedicin
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2026-02-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Gnesta
eller i hela Sverige
Välkommen till Capio Wasa - hos oss står kvalitet, tillgänglighet, ett vänligt bemötande och ett starkt engagemang i fokus.
Vi finns i Södertälje, bara några minuter från motorvägsavfarten E 20 från Stockholm, och erbjuder en trivsam miljö där både patienter och medarbetare känner sig välkomna.
Vi är en mindre vårdcentral med stora ambitioner som bedriver mottagningsarbete, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och familjecentral.
Hos oss genomsyras arbetet av kvalitet, tillgänglighet och ett varmt bemötande. På vårdcentralen ansvarar vi tillsammans för att ta hand om runt 4 800 listade patienter och nu söker vi fler som vill växa med oss.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt får du tryggheten av att ingå i en större organisation med stöd, inspiration och goda möjligheter till kompetensutbyte.
Din roll
Som specialist i allmänmedicin får du en central plats i verksamheten med ansvar för utredning och behandling av patienter på mottagningen. Du erbjuds en positiv och utvecklande arbetsmiljö med ett tydligt patientfokus, där kvalitet och förbättringsarbete alltid står i centrum. Om du också har intresse av arbete på BVC och barnmorskemottagning så finns möjlighet till detta. Du erbjuds då förstås adekvat utbildning.
I tjänsten ingår även handledning av våra AT- och ST-läkare - en möjlighet för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till framtidens läkarutbildning.
Inom Capio arbetar vi strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi erbjuder dig
En gedigen och individanpassad introduktion
Närvarande chef och ett stabilt team där många arbetat hos oss över 10 år!
Konkurrenskraftig lön och förmåner inklusive friskvårdsbidrag
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Möjlighet till fördjupad kompetensutveckling, både internt och externt
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och ser mångfald som en tillgång
Om dig
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad och trivs med att växla mellan direkt patientarbete och medicinska processer. Du tycker om att samarbeta i team, dela din kunskap och inspirera till utveckling hos andra.Publiceringsdatum2026-02-06Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat:
Sista ansökningsdag:
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Om du har frågor om tjänsten hör gärna av dig till Anna Söderqvist 073 3884994 eller Jenny Andersson 076 0504073. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7186827-1829466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Prästgårdsvägen 4 (visa karta
)
151 61 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9728579