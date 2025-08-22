Specialist i akutsjukvård, Södertälje sjukhus
2025-08-22
VO Akut
Vill du vara en del av en trygg gemenskap och känna arbetsglädje och nyfikenhet inför varje arbetspass? På Akuten får du möta patienter med vitt skilda symtom och behov.
Hos oss är varje medarbetare viktig, samarbetet mellan yrkesgrupperna är tätt och viljan att ständigt förbättra både arbetsmiljö och patientsäkerhet står högt i fokus. Hos oss kommer du att göra stor skillnad.
Hos oss jobbar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. Större delen av dygnet arbetar vi i ett linjelöst flöde där patienterna sorteras utifrån hur sjuka de är snarare än vilken organspecialitet de tillhör. Vi arbetar i vårdlag med ett tätt samarbete mellan omvårdnadspersonal och läkare, där varje medarbetare utgör en viktig del av helheten. VO Akut inkluderar akutmottagning för vuxna och närakut för barn och vuxna. Vi tar dagligen emot 150-200 patienter i alla åldrar, med allt från sårskador och enklare frakturer till sepsislarm och hjärtstopp.
Specialistläkare på Södertälje sjukhus:
Södertälje Sjukhus är ett mindre akutsjukhus i Region Stockholm med specialistvård inom akutsjukvård, geriatrik, internmedicin, kirurgi, obstetrik-gynekologi, ortopedi, pediatrik, palliativ vård och urologi. Akutsjukvården har sedan länge varit en av Södertälje Sjukhus grundpelare. Vi omhändertar årligen allt från traumapatienter till barn. VO Akut driver akutmottagningen och den helt integrerade närakuten och vi arbetar linjelöst.
Under de senaste två åren har akutmottagningen genomgått omfattande förändringar och blivit ett nytt eget verksamhetsområde. Vi har dessutom flyttat in i nya lokaler och implementerat nya arbetssätt. Vi jobbar för ett smidigt och medicinskt säkert flöde för alla våra patienter, med extra fokus på svårt sjuka patienter och patienter över 80 år. Vår resa fortsätter mot att bli den bästa akutmottagningen som vi kan bli!
Som specialistläkare på akuten arbetar du som handläggande läkare både på Akuten och Närakuten och kommer ofta att arbeta i ledande funktion som ledningsläkare. Du förväntas aktivt deltaga i handledning och undervisning av våra utbildningsläkare (AT, ST i akutsjukvård samt randande ST-läkare). Du kommer även få ta ett medicinskt ansvarsområde där du förväntas hålla dig uppdaterad om det senaste inom ditt ansvarområde och därmed även spridning av ny kunskap till övrig personal inom VO Akut.
Dina personliga egenskaper:
Det är viktigt att du är stresstålig och flexibel i ditt sätt att tänka samt har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor varför din plats i gruppen och den dynamik den skapar blir viktig. Du är intresserad av att utveckla akutsjukvårdens arbetssätt och inte minst akutläkarnas roll inom akutsjukvården. Du vill vara en del av en mindre läkargrupp där varje medarbetare gör skillnad och förväntas bidra.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Dina kvalifikationer:
Du är specialistläkare i Akutsjukvård. Meriterande är undervisnings- och handledningserfarenhet samt arbetslivserfarenhet från Södertälje sjukhus akutmottagning.
Anställningsform:
Heltid tillsvidare. Tjänstetitel avgörs av tidigare erfarenheter såsom forskningsmeriter, undervisningsmeriter samt tjänsteår som specialistläkare (Specialistläkare, Biträdande Överläkare eller Överläkare).
Rekrytering till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Om Södertälje sjukhus:
Södertälje sjukhus ligger centralt i Södertälje med mycket goda kommunikationer med pendeltåg och buss. Här finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på riktigt. Vi är stolta över att vara det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar, närvarande chefer och goda anställningsförmåner. Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra och därför erbjuder vi även friskvårdsbidrag och tillgång till både friskvårdskonsult och träningslokaler.
Vår vision:
Ditt sjukhus genom livet. Södertälje sjukhus är ett kombinerat akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård och närsjukhus med geriatrik, palliativ vård och ASIH, inom Region Stockholm. Här finns en trygg, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård. Våra 1 300 medarbetare uppmuntras till samarbeten mellan verksamhetsområden och kunskapsutbyten. Som anställd får du tillgång till unik kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Tillsammans tar vi Stockholm framåt.
För att din ansökan ska vara komplett bifoga både personligt brev och CV.
Välkommen med din ansökan!
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
