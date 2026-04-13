Specialist fästmaterial - inriktning tung infästning
Würth Svenska AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-04-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Würth Svenska AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en specialist inom produktområde fästmaterial, med inriktning mot tung infästning, som vill arbeta nära vår säljorganisation samt våra kunder och som trivs i en rådgivande roll där relationer, teknisk förståelse och affärsmannaskap står i centrum.
Du kommer att vara en nyckelperson i vår satsning på tung infästning där du är med och säkerställer att vi erbjuder våra kunder rätt lösningar för att driva affären framåt. Du ingår i vår Produktavdelning som består av 15 personer där rollen innefattar en stor variation av kontaktytor och samarbeten.
Vad innebär det att jobba som Specialist fästmaterial?
Rollen innebär ett aktivt fältarbete där du tillsammans med våra kollegor inom försäljningen identifierar kundbehov och presenterar tekniska lösningar inom fästmaterial (tung infästning). De huvudsakliga branscherna du bearbetar finns inom byggsektorn, infrastruktur och industrisektorn. Du stöttar och vägleder våra Account Managers där ni utvecklar relationer med både nya och befintliga kunder. Utbildningsinsatser för säljorganisationen och även för våra kunder kommer vara en viktig del i det vardagliga arbetet såväl som teknisk support.
Du håller dig uppdaterad på vilka hållbarhetsdirektiv som gäller och hur de påverkar oss som leverantör samt vilka krav som kunderna möter.
Utöver kollegorna inom säljorganisationen så kommer du ha ett mycket tätt samarbete bl.a. med de centrala rollerna Divisionsstrateg Bygg samt Produktchef Fästmaterial där ni gemensamt driver försäljningen framåt.
Du är proaktiv och driver samarbetet framåt med våra försäljningsregioner och Account Managers
Du deltar aktivt i projekt och satsningsområden
Du genomför produktdemonstrationer, utbildningar samt deltar på olika kundevent
Du gillar att bygga relationer och är lyhörd
Du fångar upp trender på marknaden som berör området
Vi vill att du
Har minst en 3-årig gymnasial utbildning
Har erfarenhet inom fästmaterial, specifikt inom tung infästning
Har kunskap inom mekanisk samt kemisk infästning
Har kunskap gällande ritningsläsning
Gillar försäljning och att arbeta mot uppsatta KPI'er
Är tydligt serviceinriktad
Har en stark kommunikativ förmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, svenska samt engelska
Är professionell i din framtoning och står för företagets värderingar
Är pedagogisk och har förmågan att utbilda andra
Goda kunskaper inom Excel samt MS Office
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom hållfasthetslära, infästningsteknik och/eller materialteknik
Erfarenhet av samarbete med konstruktörer
Erfarenhet från beräknings- och dimensioneringsprogram
Kunskap inom hållbarhet
Kännedom om Cad, Prodlib
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort:Mellansverige då tjänsten innebär ca. 20% närvaro på huvudkontoret i Örebro
Övrigt: Krav på B-körkort. Resor inom arbetet kommer vara en betydande del av din vardag. Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår.
Om din ansökan
Urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan som bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 24 april 2026.
Kontaktperson är Mikael Arsovski, Chef Produkt, 070-6124836.
Vi undanber oss kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Rekryteringsprocessen i korthet:
Ansökningar granskas löpande av chef och HR. Återkoppling ges inom ca två veckor.
Personlighetstest används innan första intervjun, som hålls digitalt.
Kandidater som går vidare kallas till en andra fysisk intervju.
Referenser tas och provanställning kan bli aktuellt.
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska AB
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/
Berglundavägen 38 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Würth Sverige Kontakt
Mikael Arsovski mikael.arsovski@wuerth.se Jobbnummer
9851311