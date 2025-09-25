Specialist Digitalisering, Cimt, Umeå/skellefteå/lycksele
2025-09-25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. För att klara morgondagens utmaningar vill vi i Region Västerbotten möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering.
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) har som syfte att arbeta långsiktigt och modernt med rätt förmågor för att leverera och realisera regionens behov av utveckling, systemförvaltning, verksamhetsnära teknik och IT-infrastruktur. Vi är ca 300 anställda och finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen och i samverkan med dem bidrar vi till digitaliseringen av vården. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans.
Är du nyfiken på att jobba med spännande teknik samt inspirerande och utmanande problemlösningar? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat, ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier och delta i ett sammanhang där den teknik du arbetar med verkligen gör skillnad för hälso- och sjukvårdens personal och patienter? Då är du rätt person för oss! Här finns även möjligheter till vidare karriärvägar, byte av arbetsuppgifter och specialistområde eller att jobba mer övergripande med medicinsk teknik och/eller informationsteknik.
Vi söker nu en serviceinriktad medarbetare till oss på Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik där vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och karriärvägar hos en trygg arbetsgivare med bra villkor. Nu finns chansen att bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare att leva ett liv i god hälsa.
Placeringsort: Vid någon av våra verksamheter i Skellefteå, Lycksele eller Umeå.
I rollen som specialist digitalisering arbetar du i ett förvaltningsobjekt som bland annat ansvarar för regionens journalsystem och du rapporterar till ansvarig objektledare teknik. Ditt uppdrag är att arbeta för att säkerställa en välfungerande behörighetshantering, hantera ärenden, utföra systemtester och andra förvaltningsaktiviteter. Ditt uppdrag är att utföra aktiviteter utifrån fastställd och godkänd plan för att säkerställa att verksamheten får de teknikstöd som efterfrågas samt att tillse att förändringarna passar in i den befintliga tekniska miljön.
Du stöttar verksamheten bland annat genom arbete med regionens plattform för identitets- och behörighetshantering vilket innefattar support, felsökning, problemlösning, processutveckling och delaktighet i vidareutveckling av plattformen. Andra uppgifter är att vidmakthålla och ha förståelse för systemsamband och stödja verksamheten med implementationer av digitala tjänster och system. I rollen ingår kontakt med och beställningar till externa leverantörer. I samarbete med verksamheten ska du förbättra, digitalisera, och/eller automatisera arbetssätt med hjälp av tekniska stöd samt arbete med olika former av användar- och systemtester. Utifrån behov och intresse kan det ingå att leda och delta i diverse uppdrag, exempelvis förstudier, utredningar, upphandlingar och förvaltningsaktiviteter från ett IT-perspektiv samt realisera framtagna lösningsförslag. I rollen ingår att samverka med andra funktioner inom CIMT, andra berörda enheter inom Region Västerbotten och andra kompetenser externt.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och som besitter ett engagemang och en vilja att arbeta med förbättring av processer och system som ger nytta för slutanvändarna i vården. Som specialist digitalisering hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du har en god teknisk kompetens och har förmågan att lyssna, analysera och skapa förtroende på alla nivåer i en organisation.
Du har en relevant akademisk utbildning inom system-/datavetenskapligt område eller, som vi bedömer, annan likvärdig kompetens. Utöver teknisk kompetens är det viktigt att du besitter förmåga att lyssna, analysera och skapa förtroende och engagemang på alla nivåer i en organisation. Erfarenhet och kunskap inom systemförvaltning eller arbete med tester är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du är tydlig i din kommunikation, initiativtagande och självgående i ditt arbete.
Region Västerbotten befinner sig i en tid av förändring och uppdraget kan formas av det och kan komma att ändras löpande, därför är det viktigt att du är förändringsbenägen, flexibel och ser möjligheter.
Du drivs av att bidra till patientens bästa i hela vårdkedjan samt ser möjligheter för hur IT och teknik kan transformera vården. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och balansen mellan färdighet och kunskap. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
