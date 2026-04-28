Specialist digital projekthantering med fokus på Datasamordning
Har du ett brinnande intresse för digital projekthantering och vill vara med och forma framtidens hållbara infrastruktur? Vi söker dig som har erfarenhet av datasomordning som vill jobba i en dynamisk miljö där komplexa frågeställningar möter verklig samhällspåverkan. Hos oss får du möjlighet att bidra till projekt som gör skillnad - på riktigt. Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom digital projekthantering ingår du i beställarens projektorganisation för våra infrastrukturprojekt. Du deltar i och driver dessa frågor tillsammans med projektledning och övriga specialister.
Du arbetar med att säkerställa att rutiner för digital projekthantering efterlevs och hanterar löpande frågor inom området. Du medverkar vid kravställning och uppföljning av leveranser avseende digital information. Du säkerställer också att gällande arbetsmetodik och befintliga arbetssätt förankras och används. I rollen ingår även att utbilda interna och externa användare i systemen och se till att alla involverade arbetar enligt fastställda riktlinjer för digital informationshantering.
Som specialist agerar du sakkunnig i frågor kring informationshantering, åtkomst och delning av information för att möjliggöra att rätt data är tillgänglig för rätt intressenter i rätt tid.Kvalifikationer
Vem är du?
Den här rollen kräver att du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla budskap till mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Då du kommer att ha mycket kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du är självgående och drivande i din roll samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. För att lyckas i rollen behöver du också ha en väl utvecklad planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Vi ser även att du har god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har
universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot byggteknik eller teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell erfarenhet av att arbete med datasamordning i infrastrukturprojekt inom järnväg eller väg
erfarenhet av att arbeta och administrera i dokumenthanteringssystem som SharePoint, ProjectWise eller motsvarande
erfarenhet att arbeta förutsättningsskapande med datasamordning i samverkan med projektledning
erfarenhet av att arbeta med mottagnings- och leveranskontroller av teknisk dokumentation samt vara projektledaren och leverantörens kontaktperson under processen
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
erfarenhet inom GIS
erfarenhet inom BIM
erfarenhet inom automatisering (exempelvis kunskaper inom FME)
erfarenhet av att arbeta med Trafikverkets regelverk och kravställning för informationshantering och överlämning
erfarenhet inom Trafikverkets styrande och stödjande dokument för digital projekthantering
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala 1:a intervjuer är planerade till 9, 11, 16 och 17 maj.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Rekryterande chef
Karolina Stenström karolina.stenstrom@trafikverket.se 0101232322 Jobbnummer
9880778