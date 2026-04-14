Specialist digital post
Vill du arbeta med digitalisering som förenklar vardagen? Fler än sex miljoner privatpersoner och företag använder redan digital post. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla lösningar som möter framtidens behov.
Du kliver dessutom in i ett spännande skede. Digg och PTS förbereder ett samgående för att bli en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor från 2027.
Om jobbet
Nära sju miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda dit de kan få post från offentliga aktörer digitalt istället för på papper. Detta är möjligt tack vare den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post. Nu söker vi dig som kan hjälpa oss att utveckla digital post för att möta framtidens krav.
Som specialist arbetar du i ett team med en gemensam backlog där du ett stort eget ansvar och förväntas självständigt driva teamets frågor framåt. Du arbetar med att analysera behov, strukturera krav och omsätta dessa i utvecklingsinitiativ i nära samverkan med produktägare, jurist, arkitekt, säkerhetsspecialist och andra teammedlemmar.
Arbetet sker i ett ekosystem där flera aktörer samverkar - exempelvis myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer - vilket ställer krav på både teknisk förståelse, initiativförmåga och förmåga att skapa framdrift i komplexa frågor. Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Driva utvecklingsfrågor kopplade till digital post
Omsätta taktiska färdplaner och uppgifter i backlog till konkreta förbättringar och utvecklingsinitiativ
Ta fram analyser, konsekvensbedömningar och beslutsunderlag kopplade till vidareutveckling av infrastrukturen
Samarbeta nära utvecklingsteam, arkitekter och andra specialister i arbetet med att utveckla infrastrukturen
Samverka med de olika aktörerna inom infrastrukturen som ex avsändande myndigheter och brevlådeoperatörer
Bidra både som teammedlem och självständigt driva frågor inom både vår förvaltning och verksamhetsutveckling
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Minst 5 års erfarenhet av teknik-nära arbete med digitala tjänster
Erfarenhet av arbeta i roller som bryggan mellan IT och verksamhet
Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till krav på IT-funktionalitet och processer
Erfarenhet av att självständigt driva frågor och utvecklingsinitiativ framåt i samverkan med andra specialister
Minst ett års erfarenhet av agilt arbetssätt
Kunskap om tjänsteförvaltning, t.ex. ITIL, FITSM eller andra ramverk
God förståelse av teknik och IT-system
Goda kunskaper i svenska
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor
Kunskaper om IT-arkitektur
Kompetenser
Helhetssyn
Ansvarstagande
Samarbetsförmåga
Strukturerad Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens och individens behov. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss.
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan. Sista ansökningsdag är 27 april.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Elin Hultkvist på tel 010 484 74 46. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Om Digg
Digg samordnar och stödjer gemensam digitalisering för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig
Vi utvecklar gemensam digital infrastruktur och digitala tjänster som används av myndigheter, kommuner och regioner i hela landet. Genom vårt arbete bidrar vi till att offentlig sektor kan samarbeta bättre, dela data och erbjuda enklare och mer tillgänglig service till invånare och företag. https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss/att-jobba-pa-digg.
Digg och PTS formar en gemensam myndighet
Regeringen har beslutat att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman till en gemensam myndighet från den 1 januari 2027.
Syftet är att stärka Sveriges digitalisering genom att samla våra kompetenser inom områden som digital infrastruktur, data och AI i en och samma organisation. Den gemensamma myndigheten får ett bredare uppdrag och bättre förutsättningar att bidra till ett mer sammanhållet digitalt samhälle. Så ansöker du
