Specialist/biträdande överläkare i ortopedi - trauma
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i ett engagerat traumateam med brett ortopediskt spektrum och god laganda? Ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus söker en specialistläkare eller biträdande överläkare i ortopedi till traumasektionen.
Du får arbeta i ett av landets mest erfarna traumateam där kliniskt engagemang, kollegialt lärande och utveckling står i centrum. Hos oss bidrar du aktivt i patientarbetet och i sektionens förbättrings- och utbildningsarbete. Kliniken har stark akademisk koppling till Karolinska Institutet och erbjuder goda möjligheter till forskning och undervisning. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med såväl nära teamarbete som individuell utveckling.
Om verksamheten
Ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus bedriver både akut och elektiv vård och är organiserad i tre delar: traumasektion, dagkirurgi och ledplastik. Vi bedriver inte ryggkirurgi. Traumasektionen handlägger singeltrauma (multitrauma omhändertas på Karolinska) och har hög volym av höftfrakturer, cirka 900 per år, samt ett brett spektrum av komplexa extremitetsskador såsom tibiakondyl, kalkaneus och armbågsskador.
Uppdraget
Som specialist eller biträdande överläkare på traumasektionen arbetar du självständigt med bedömning, planering och behandling av akuta och elektiva traumafall. Arbetet sker i nära samarbete med erfarna kollegor och övriga professioner och du kommer även delta aktivt i sektionens förbättringsarbete, kvalitetsuppföljning och utveckling av behandlingsrutiner.
Utifrån intresse finns även möjlighet att bidra till handledning, undervisning och forskningsprojekt. Delaktighet i sektionens jourverksamhet ingår.
Målsättning
Att bidra till traumasektionens fortsatta utveckling genom kliniskt engagemang, hög kvalitet i patientarbetet och aktiv medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Kvalifikationer
Legitimation som läkare och specialistkompetens i ortopedi.
Erfarenhet av frakturkirurgi inom akut och elektiv verksamhet.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Disputation eller aktivt forskningsintresse.
Erfarenhet av eller intresse för handledning och undervisning.
Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete, gärna inom traumaortopedi.
Kvalifikationer
Klinisk erfarenhet från akut ortopedi och trauma.
Förmåga att arbeta strukturerat, samarbeta effektivt i team och ta medicinskt ansvar i pressade situationer.
Meriterande
Erfarenhet från högvolymtraumacenter.
Intresse för metod- och verksamhetsutveckling.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, engagerad och samarbetsinriktad kollega som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har ett genuint intresse för patientnära ortopedi och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Det här erbjuder vi
En väletablerad och dynamisk traumasektion med hög kompetens och stort engagemang.
En klinik med stark akademisk förankring och aktiv forskningsmiljö i nära samarbete med Karolinska Institutet.
Möjlighet att utvecklas inom kliniskt arbete, handledning och kvalitets- eller forskningsprojekt beroende på intresse.
En trivsam arbetsmiljö med nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra professioner.
Friskvårdsbidrag och övriga förmåner enligt Region Stockholm.
Ansökan LUS-tjänst
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.
För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
CV
Legitimationsbevis läkare
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
Ev publikationsförteckning
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
