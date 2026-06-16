Specialist allmänmedicin, Tegs Hälsocentral Umeå
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-06-16
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Primärvårdsområde syd består av Teg, Hörnefors och Nordmalings hälsocentraler. Vi söker nu en specialistläkare till Tegs hälsocentral.
Vi söker dig som vill arbeta i ett stabilt område i centrala Umeå. Vårt upptagningsområde har en blandad befolkning från både stad och landsbygd. I dagsläget har vi 17 950 människor som är listade på vår hälsocentral. Vi har en god bemanning på hälsocentralen och goda förutsättningar för att möta behovet hos människor som söker vård hos oss. Vi har styrkan och fördelarna i att vara en stor hälsocentral samtidigt som vi har en nära och prestigelös relation mellan oss som jobbar på hälsocentralen. Vår festkommitté har 5 av 5 i betyg och det är alltid nära till samtal och skratt i personalrummet. Samarbete och aktiv dialog kring förbättringsområden är något vi värderar högt. Du kommer att ingå i en fullbemannad läkargrupp.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig.
Arbetet karaktäriseras av möten med människor i alla åldrar, med alla olika sorters hälsorelaterade problem. I det allmänmedicinska specialistarbetet kommer du att följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen väga in personens hela livssituation. Som specialist förväntas du stötta läkare som är under utbildning i deras löpande arbete samt handleda vid avsatt handledningstid. Du förväntas även vara en aktiv del i läkargruppens och hälsocentralens möten, dialoger och förbättringsarbeten.
Jourtjänstgöring på primärvårdsjouren ingår i jobbet.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du specialistbevis i allmänmedicin eller i slutfasen av din ST-utbildning inom allmänmedicin. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är viktigt.
Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och kan anpassa vården efter det behov som finns. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor, både patienter och kollegor. Du fungerar väl i de arbetssätt som krävs inom primärvården och får din arbetsdag att fungera utifrån det åtagande som förväntas av en specialistläkare. Du ser möjligheter och kan hantera din arbetsdag även de gånger som patienttrycket är högt genom att du självständigt kan ta beslut i de frågor du ställs inför.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå Kontakt
Västerbottens läns läkareförening
Lena Bordeianu lena.bordeianu@regionvasterbotten.se 090-7850000 Jobbnummer
9966050