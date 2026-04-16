Specialist - Apple Butiksmedarbetare
Apple Retail Sweden AB / Butikssäljarjobb / Täby
2026-04-16
Sammanfattning
Det är i Apple-butiker allt det bästa med Apple strålar samman. Vi använder våra expertkunskaper och erbjuder en unik Apple-upplevelse så att människor ska kunna göra allt de gillar mest. Vi anser att inkludering är ett gemensamt ansvar och arbetar tillsammans för att skapa en kultur där alla hör hemma och inspireras att göra sitt allra bästa.
Som Specialist skapar du lojalitet kring Apples varumärke och skapar ägare till våra produkter och tjänster. Du trivs med att sälja och strävar efter att erbjuda en unik kundupplevelse. En Specialist är nyfiken - du ställer frågor för att ta reda på kundernas behov och anpassar rekommendationer som berikar dem.
I den här rollen kan du arbeta heltid, deltid eller deltid temporärt. Publiceringsdatum2026-04-16Beskrivning
Ge Apples kunder enastående service genom att ta reda på deras behov, identifiera möjligheter till ägande, presentera produkter och tjänster samt informera om relevanta köpalternativ.
Känna till och proaktivt hålla dig uppdaterad om Apples produkter, tjänster, köpalternativ och säljprocesser i Product Zone.
Bistå dina kollegor i hela butiken efter behov genom att dela med dig av dina kunskaper om Apples produkter, tjänster och köpalternativ och hjälpa till med att erbjuda möjligheter till ägande.
Vara noggrann och följa anvisningar.
Utföra andra uppgifter vid behov, inklusive men inte uteslutande att bistå med kundrelaterade aktiviteter i alla delar av butiken.
Bidra till en inkluderande miljö genom att respektera allas olikheter och vara öppen för att lära av andra.
Exemplifiera Apples värderingar om inkludering och mångfald i det dagliga arbetet.
Grundläggande kvalifikationer
Du ska ha möjlighet att jobba utifrån ett schema som utgår från verksamhetens behov, vilket kan innebära kvällar, helger och allmänna helgdagar, samt tillförlitligt jobba enligt schemat som läggs i linje med lokal lagstiftning och med eventuella godkända anpassningar.
Du ska även ha mycket goda kunskaper i det lokala språket i både tal och skrift.
Ytterligare krav
Vi förväntar att du:
Uppvisar kunskaper om Apples produkter och tjänster.
Anpassar lösningar utifrån kundens behov och kommunicerar dem tydligt.
Arbetar i en hektisk miljö och ofta tar hand om fler kunder samtidigt.
Fungerar bra i en teammiljö och delar ansvar med kollegor i teamet.
Är nyfiken och öppen för att lära av andra och hjälpa andra att utvecklas.
Lär dig och fördjupar dina kunskaper om Apples produkter och tjänster samt produkter från andra tillverkare för att förbättra kundupplevelsen.
Kan anförtros känslig eller konfidentiell information, med bibehållet fokus på Apples kärnvärden.
På Apple är vi alla olika - och det är vår största styrka. Vi drar nytta av våra individuella olikheter, erfarenheter och perspektiv eftersom vi är övertygade om att alla måste inkluderas för att vi ska kunna skapa produkter som fungerar för alla. Därför är vi fast beslutna att behandla alla sökande rättvist och likvärdigt och samarbetar med våra sökande för att göra rimliga anpassningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apple Retail Sweden AB
https://www.apple.com/careers/se/work-at-apple.html Arbetsplats
Apple Täby Centrum Jobbnummer
9858730