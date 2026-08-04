Specialidrottslärare, längdskidor, Mora gymnasim
Mora Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Mora Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Mora
2026-08-04
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning
Huvuduppgiften för förvaltningen är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskap. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie lärares tjänstledighet med chans till förlängning t o m 2027-06-16. Eventuellt kan tjänsten delas på två tjänster beroende på kompetensen.
Specialidrottslärare
• Fysiskt arbete tex. medverkan vid träningar för att arbeta nära eleverna i deras idrottsliga utveckling.
Rekrytering sker under ansökningsperioden.Dina arbetsuppgifter
• Undervisning i ämnet specialidrott.
• Arbeta individuellt och i team.
• Planera, genomföra och utvärdera elevers praktiska träning samt teori.
• Arbeta nära eleverna och följer deras utveckling genom regelbundna individuella samtal.
• Samverka med skola och specialidrottens idrottsförbund.
• Arbeta enligt avtal med skidförbundet tex medverkar på fortbildning samt vissa tävlingar.
• Vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete.
• Följa skidgymnasiets träningsfilosofi, träningsupplägg och policys.
• Läger- och tävlingsverksamhet ingår i tjänsterna.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har lärarlegitimation som specialidrottslärare eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Bifoga gärna din lärarlegitimation tillsammans med din ansökan.
Förbundsutbildningar inom längdskidor.
Högskoleutbildning inom idrott.
Erfarenheter som ledare inom längdskidor.
Det är meriterande om du själv varit aktiv inom längdskidor på hög nivå, gärna internationellt.
Förmågor och färdigheter
Initiativtagande
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Pedagogisk insikt
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Gymnasieförvaltningen
Gymnasieförvaltningen ingår under en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Förvaltningen ansvarar för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de tre samverkanskommunerna. Vi är en skola med hög kompetens hos personalen och bra resultat hos eleverna. Vi har elevernas kunskapsutveckling i fokus och en stark tilltro till lärarnas förmåga. I verksamheten finns för närvarande 14 nationella program, introduktionsprogrammen, idrottsgymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, sfi och högskolestudier på distans. Skolan har ca 1100 elever på ungdomsgymnasiet och ca 600 elever inom vuxenutbildningen.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
)
792 32 MORA Arbetsplats
Gymnasieförvaltningen, Mora Gymnasium, Idrottschef Kontakt
Terese Fredriksson, T f Idrottschef terese.fredriksson@mora.se 0250-26958 Jobbnummer
10020582