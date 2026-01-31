Specialbagare i orientaliskt bröd
2026-01-31
Publiceringsdatum2026-01-31Om företaget
Vi är ett väletablerat och växande bageri i Stockholm och Norrköping med en arbetsmiljö som präglas av respekt, ordning och professionalitet. Hos oss möter du ett trevligt team där vi värdesätter punktlighet, samarbete och engagemang i arbetet.
Vi söker nu en medarbetare som delar våra värderingar och som vill bli en del av vårt lag. Vi tror på att kombinera tradition och kvalitet - både i vårt arbete och i våra produkter.Om tjänsten
Vi söker en erfaren bagare med specialisering inom orientalisk brödbakning, till exempel pitabröd, tannourbröd, samoon, manakish och andra traditionella bröd från Mellanöstern.
Du ska ha god kännedom om tillverkningsprocessen från grunden - från degberedning och jäsning till gräddning i sten- eller gasugn.
Krav och kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av arbete som bagare, gärna med fokus på orientalisk brödtillverkning.
Kunskap om råvaror, degblandning och bakning på traditionellt vis.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet och hygien.
Språkkunskaper i svenska eller engelska är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
En trygg och respektfull arbetsplats med ordnade förhållanden.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@pitaorient.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pita Orient Bröd AB
(org.nr 556208-5661)
Importgatan 20 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Kontakt
Nada Adil Bashir info@pitaorient.se 08-94 44 86 Jobbnummer
9715632