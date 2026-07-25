Special Indisk Kock
Tiffinwala AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiffinwala AB i Stockholm
Indian Street Food & Co was founded in the spring of 2014. Our goal then, as now, is raising the bar for the Indian dining experience in Sweden. Our idea is based on food trucks & catering as the first step in our business. Being mobile is an exciting way to reach our customers, but we are constantly looking for new ways to provide our food. Vi söker människor som är service minded och vet hur man hanterar gäster. De skall vara intresserade av yrket och bidra med bra humör och energi Följande arbetsuppgifter ingår:
• Kunskap och utbildning inom Indisk matlagning (Norra och södra)
• Hantering av en tandooriugn
• Chettinad cuisine
• Dosas,idli, uttapam mm
• Service minded kundbemötande
• Flytande engelska är krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: dheeraj.singh@indianstreetfood.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiffinwala AB
(org.nr 556921-4082) Jobbnummer
10011462