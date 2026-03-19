Spec. Fysioterapeut till Sportsmedicine
Aleris Sjukvård AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Brinner du för idrottsmedicin, här finns möjligheten att få vara med på tåget i en växande verksamhet.
Om Aleris Sportsmedicine Sbbatsberg Vid Aleris Sportsmedicine Sabbatsberg, bedrivs både Idrottsmedicinskt/ ortopediskt mottagningsarbete samt ortopediska operationer, där ortopeder, fysioterapeuter och övrig personal jobbar tätt integrerat tillsammans i team med patienten i fokus.
Om tjänsten Som Fysioterapeut vid Aleris Sportsmedicine Sabbatsberg kommer du att arbeta i en bredd idrottsmedicinsk/ortopedisk verksamhet där fysioterapeuten är första instansen i ett tätt samarbete med ortopeder och övrig personal. Vårt mål är att erbjuda varje patient en sammanhållen vårdkedja under samma tak genom ett snabbt omhändertagande med korrekt diagnos, evidensbaserad behandling och rehabilitering inklusive uppföljning. Vi utökar nu vårt team och söker ytterligare en leg. fysioterapeut som innehar en relevant specialistkompetens till vår verksamhet. Arbetet är förlagt måndag till fredag helgfria dagar.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Om dig vi söker Du är leg fysioterapeut med specialistkompetens inom något av Fysioterapeuternas specialistområden. Du har ett genuint intresse för idrottsmedicine/ ortopedi, gillar att jobba i team samt bidrar gärna i förbättringsarbete och i att hitta nya lösningar i framtidens hälso och sjukvård.
Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med såväl dina arbetskollegor som våra patienter.
Om arbetet och din utveckling Vår verksamhet präglas av kontinuerlig metodutveckling, där medarbetarna är med och ansvarar för verksamhetens mål och resultat. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en arbetsmiljö präglad av våra värderingar: enkelt, ansvarsfullt och innovativt. Arbetet som fysioterapeut kommer vara varierande. Dels kommer du hjälpa till med triageringen av patienterna, kvalitetssäkra pre- och postoperativ rehabilitering inkl. testverksamhet samt arbeta i team kring patienten.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor : Kontakta Maria Westin: maria.westin@aleris.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7385713-1901640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Crafoords väg 6 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9806619