Spavärdinna
Vadstena Klosterhotell Aktiebolag / Receptionistjobb / Vadstena Visa alla receptionistjobb i Vadstena
2026-07-29
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På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och får uppleva historien på nära håll, på ett storslaget och unikt sätt. I Restaurang Munkklostret serveras middagar i de gamla munkarnas sovsalar, och på anläggningen kan du ta del av guidade historiska upplevelser, prova utvalda viner i vår anrika vinkällare eller koppla av i vårt Klosterspa där värme och sinnesro möter historiska miljöer. De tjocka klosterväggarna, stengolven och de höga kryssvalven bär på berättelser från en annan tid och skapar en miljö som är svår att hitta någon annanstans. Idag är Vadstena Klosterhotel en modern destination med historiska anor. Vi värnar om det äkta, det genuina och det personliga i allt vi gör. Här möts historia, gästupplevelser och människor som brinner för värdskap varje dag.
Vill du arbeta på ett personligt premiumspa där kvalitet, välbefinnande och gästupplevelse står i centrum?
På Klosterspa möts historia, lugn och modern wellness i en unik miljö på Klosterområdet i Vadstena. Vi erbjuder våra gäster en exklusiv upplevelse med hög service, personligt värdskap och fokus på hälsa, återhämtning och livskvalitet.
Nu söker vi en spavärdinna som vill vara med och skapa den varma, omtänksamma och professionella atmosfär som gör att våra gäster längtar tillbaka. Hos oss får du arbeta nära människor, i ett engagerat team och på en plats där wellness, kvalitet och genuin omsorg genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som spavärdinna är du en viktig del av upplevelsen i vårt Klosterspa. Du guidar gäster genom sin upplevelse och ser till att vårt SPA alltid känns harmoniskt och inbjudande. Vår servicenivå är genomgående hög, och tror att du som söker är genuint intresserad av hälsa, träning och sinnliga upplevelser.
Vi söker dig som:
Tycker om att möta människor och ge personlig service
Är varm, positiv och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har känsla för ordning, kvalitet och detaljer
Trivs med att arbeta med varierade arbetstider som även innefattar både kvällar och helger
Erfarenhet från hotell, restaurang, spa eller friskvård är meriterande, men det viktigaste är din personlighet, ditt engagemang och viljan att göra det lilla extra för våra gäster.
Ett stort plus är om du kan hålla i träningspass, är yogalärare eller har utbildning och erfarenhet som spaterapeut eller massör. Vi tycker om att utveckla våra gästers upplevelse och ser gärna att du vill dela med dig av dina kunskaper och inspirera andra till hälsa och välbefinnande.
Omfattning
75–100 % enligt överenskommelse
Start omgående eller enligt överenskommelse
Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Vill du bli en del av vårt fina team och arbeta i en unik miljö fylld av historia, gemenskap och välbefinnande? Sök via vår hemsida med personligt brev och Cv. Frågor om tjänsten? Maila: sofia@klosterhotel.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell Aktiebolag
(org.nr 556266-1792)
Lasarettsgatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Kontakt
Rekryterare
Sofia Lindholm sofia@klosterhotel.se 0700632627 Jobbnummer
10015456