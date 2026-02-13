Spaterapeut/massör - Sommarsäsong
Meholmen Hotell AB / Hälsojobb / Sotenäs Visa alla hälsojobb i Sotenäs
2026-02-13
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meholmen Hotell AB i Sotenäs
, Lysekil
eller i hela Sverige
Smögens Hafvsbad är en av Sveriges vackraste hotell-, konferens- och spaanläggningar, beläget i Bohuslän på den svenska västkusten. Här finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader, Spa-avdelning med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Smögens Hafvsbad ingår, tillsammans med systerhotellet Vann Spa Hotell Konferens, i Meholmen Hotell AB.
Vår ägare, Aspelin Ramm Fastigheter, står för att solvent ägande och en sund personalpolitik.
SPATERAPEUT SMÖGENS HAFVSBAD, SPA Smögen
Smögens Hafvsbad står inför en spännande utvecklingsfas där SPA har ett stort fokus.
Som spaterapeut/massör är du flexibel, initiativrik och stresstålig. Du trivs med att ha många bollar i luften och är inte rädd att ta eget ansvar. Du är passionerad för det du gör och sätter alltid gästens bästa i fokus. Du skall helst ha arbetat minst 1 år som spaterapeut/massör och gärna ha branschvana från SPA. Du har ett stort intresse för service och känsla för detaljer.
Tjänsten är på 80-100%. Startar vecka 25 och pågår augusti ut med chans till förlängning, eller enligt överenskommelse. Arbetet utförs både på veckodagar och helger.
På vårt härliga SPA erbjuder vi ansiktsbehandlingar, portömning, färgning av fransar och bryn, kroppsbehandlingar som massage, varma stenar och skrubb etc. Vi arbetar med produkter från brittiska hudvårdsmärket ELEMIS i alla behandlingar.
Önskar du mer information, kontakta Spachef Josefin Sköld via e-post: josefin.skold@smogenshafvsbad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Naturligtvis handlar vistelsen på Smögens Hafvsbad om människans förhållande till vatten. Historiskt och i nutid. Här handlar spa om att bada och enkla grejer som att tvätta sig ren, eller tvaga sig som man sa i gamla dagar. Forna tiders intensiva skrubbning med hårda borstar och starkt doftande tvålar har numera ersatts av njutningsfull kroppsvård. Upptäck hafvsbadets tvagningsritual och tvaga dig som förr med produkter från nu. I vårt spa erbjuder våra terapeuter olika behandlingar i en doftande och behaglig miljö. Njut i vår pool eller jacuzzi eller varför inte ett riktigt havsbad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Smögens Hafvsbad, Spa Smögen Kontakt
Josefin Sköld josefin.skold@smogenshafvsbad.se Jobbnummer
9740266