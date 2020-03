Spaterapeut - Kolmårdens Djurpark AB - Hälsojobb i Norrköping

Kolmårdens Djurpark AB / Hälsojobb / Norrköping2020-03-10Vildmarkshotellet ligger mitt i natursköna Kolmården, alldeles intill djurparken med magisk utsikt över vattnet. 2019 presenterade vi ett helt nytt hotell där vi renoverat stora delar av hotellet för att förhöja våra gästers upplevelser ytterligare. Här finns 211 rum, ett brett konferensutbud, spaavdelning med ett helt nytt gym, lekrum, barnbio, utomhusaktiviteter, restaurang och barer. Det är ett av Sveriges mest barnvänliga hotell, men också ett mycket populärt konferenshotell.Nu söker vi efter passionerade spaterapeuter till vår avdelning Bad-Spa-Gym! Vill du arbeta på ett unikt spa och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse? Då är detta din chans!Som spaterapeut på vildmarkshotellet arbeta du i en underbar miljö med engagerade kollegor. Denna roll innebär främst att utföra spabehandlingar, produktförsäljning och inbokning av behandlingar men när det är lugnare även arbetsuppgifter som exempelvis servering i poolbaren samt städning. Utöver detta ser vi att du är en fantastisk värd som brinner för att ge våra gäster det lilla extra.Vem söker vi?Vi söker dig som är diplomerad hud/spa/massageterapeut. Som person är du självgående, flexibel, initiativtagande, ansvarsfull och serviceminded. Du har god kommunikativ förmåga och i din arbetsroll är du såväl engagerad som ordningsam. Du har en god förmåga att lyssna och vara lyhörd för gästens önskemål och brinner, precis som vi, för att förstärka Kolmården som en fantastisk destination!Till säsongen 2020 söker vi flera lysande spaterapeuter: två tjänster sträcker sig från mitten av maj till mitten av augusti med en sysselsättningsgrad på ca 50 %. Vi söker även nya stjärnor som vill arbeta enstaka dagar från mitten av mars fram till årets slut. Kanske vill du få värdefull arbetserfarenhet vid sidan av studierna eller så kanske du vill kombinera detta tillsammans med ett annat jobb som du har? Arbetstiderna varierar och du kommer främst att arbeta på kvällar och helger. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. Utbilning samt introduktion kommer att ske i anslutning till anställningens start.Sista ansökningsdag är den 17 mars, men urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida www.magisksommar.se, ej via e-post.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringen på rekrytering@parksandresorts.com Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Om destination KolmårdenKolmården är Nordens största djurpark och ett av Sveriges populäraste resmål. Här ingår även Vildmarkshotellet som under 2019 renoverades för att kunna erbjuda våra gäster en ännu mer magisk vistelse hos oss framöver. Kolmården har ett 80-tal olika djurarter och driver en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA och WAZA. Varje år anställer parken ca 800 personer under säsong och besöks av ca 600 000 gäster.Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-03-10Enligt avtalSista dag att ansöka är 2020-03-17Kolmårdens Djurpark AB5141364