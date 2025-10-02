Spårvagnsförare sökes av Göteborgs Spårvägar
2025-10-02
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Utbilda dig till spårvagnsförare och bli en del av en stolt och trygg organisation som arbetar för att ge göteborgarna en hållbar resa! Som spårvagnsförare behöver du ha ett gott omdöme och ett lugnt förhållningssätt. Det gäller att du har förmågan att hantera en mängd olika trafiksituationer på ett ansvarsfullt sätt och alltid med säkerhet och resenären i fokus.
Du behöver också kunna arbeta oregelbundna arbetstider då våra spårvagnar rullar i stort sett dygnet runt, 365 dagar om året. Vill du byta ut din kontorsstol mot förarsätet och i stället vara med där det händer och se mer av staden under din arbetsdag? Vi ser fram emot att välkomna dig in i vår verksamhet och göra dig delaktig i vårt viktiga arbete.
Vi jobbar hårt för att säkra en god arbetsmiljö och vi styrs av våra kärnvärden: säkerhet, resenärsfokus, samarbete och engagemang. Kvalifikationer
Våra resenärer förväntar sig ett gott bemötande och en punktlig spårvagnstrafik, det innebär att du som förare behöver ha ett gott tålamod och en god förmåga att hantera stress även när trafiken inte rullar på som den ska. I ditt uppdrag som spårvagnsförare behöver du även vara bekväm med att arbeta under eget ansvar över spårvagn och resenärer. Det är också ett krav att du läser, förstår och talar god svenska.
Eftersom arbetet som spårvagnsförare är stillasittande så behöver du ha en god fysik. Därför erbjuder Göteborgs Spårvägar ett flertal olika hälsofrämjande aktiviteter.
Du har:
* Svenskt körkort med lägst behörighet B och avklarad prövotid
* God förmåga att läsa, förstå och uttrycka dig i tal och skrift på teknisk svenska då det är en förutsättning för att klara av utbildningen och kunna tillgodose sig trafik- och vagnsinstruktioner
* Gott hälsotillstånd med bland annat normal syn och hörsel enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:113)
* Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande
Det är meriterande om du har:
* Körvana i stadstrafik, gärna från yrkestrafik
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet från serviceyrke eller kundrelaterat arbete
* Linjekännedom av Göteborgs spårvagnsnät
* Kunskaper i fler språk än svenska
Vill du bli en av oss så får du:
* Åtta veckors betald utbildning
* Trygg anställning
* Hundratals trevliga kollegor
* Se hela Göteborg från din arbetsplats
* Ett framtidsyrke som bidrar till en hållbar utveckling
* Friskvårdsbidrag
* Reducerat pris på massage
* 30 betalda semesterdagar
I stället för att skicka oss ett personligt brev i samband med din ansökan så kommer du att få svara på ett antal frågor kopplade till tjänsten. Vi kommer lägga stor vikt vid dina svar i enkäten. Om du går vidare i processen kommer vi begära in intyg och dokumentation som kan styrka ditt CV och dina svar i enkäten. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet utifrån de krav som ställs på säkerhetstjänster, så som spårvagnsförare.
För att bli erbjuden en plats på utbildningen behöver du delta och bli godkänd på alla moment i rekryteringsprocessen. Det innefattar ett informationsmöte, intervjuer, arbetspsykologiska tester, besök i vagnhallen, referenstagning, hälsoundersökning och drogtest. Vi har flera utbildningsstarter som vi löpande rekryterar till, därför så kan erbjudan om anställning ske innan sista ansökningsdag. Just nu rekryterar vi till utbildningsstart i januari.
I denna annons rekryterar vi enbart heltidstjänster. Provanställning tillämpas.
Under utbildningen är du visstidsanställd och kommer ha en lön på 31000kr/mån. Efter avklarad utbildning finns det möjlighet att placeras högre i vår lönestege om du kan styrka tidigare arbetserfarenhet efter de krav som finns för att uppnå högre lön. Under rekryteringsprocessen får du mer information om våra lönesteg.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
