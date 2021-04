Spårtrafikstrateg, Stockholm - Shaya Solutions AB - Byggjobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Byggjobb / Stockholm2021-04-13Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 8 månaderUppdragsstart: Enligt ök.Sista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningUppdraget avser att planera, driva och koordinera arbetet med att ta fram en försörjningsplan för spårtrafikplanering.Försörjningsplanen ska beskriva hur spårtrafiken ska utvecklas långsiktigt för de olika trafikslagen och varför. Planen ska tas fram i nära samarbete med framför allt de anställda spårtrafikstrategerna. Flera andra försörjningsplaner kommer att tas fram i gruppen Systemledning för första gången i år och arbetsprocessen behöver inkludera erfarenhetsutbyte med övriga strateger i gruppen.2021-04-13GatuutformningsfrågorTrafikuppläggGranska rapporter, styrande dokument, policydokument ur trafik och funktionsperspektivTa fram underlag för att förklara trafik och systemsambandGranska detaljplaner/översiktsplanerTillsammans med beställaren föra dialog och koordinera med angränsande projekt med beröringspunkterObligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Erfarenhet från minst 4 tidigare genomförda spårtrafikuppdrag inom en regional kollektivtrafikmyndighet.Hög kompetens av att dokumentera och skriva rapporter. Två genomförda uppdrag under de senaste fem åren.Minst 9 års arbetslivserfarenhet inom kollektivtrafikplanering/spårtrafikering.Högskoleutbildning inom samhällsplanering eller teknik.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23Shaya Solutions AB5689312