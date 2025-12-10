Spårsvetsare Falköping
Infranord AB, Syd Underhåll / Svetsarjobb / Falköping Visa alla svetsarjobb i Falköping
2025-12-10
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Syd Underhåll i Falköping
, Herrljunga
, Jönköping
, Borås
, Töreboda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som Spårsvetsare kommer du att ingå i ett team som arbetar med spårsvetsning i drift- och underhållskontrakt samt nybyggnation. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är skarvsvetsning och påläggssvetsning, kap och slip samt pinnlödning och gaslödning. I rollen får du vara med och hantera och tidigt korrigera avvikelser som uppstår inom ansvarsområdet.
Arbetstiderna varierar och eftersom resor, beredskap i hemmet samt helg- och nattarbete förekommer är det viktigt att du bor i närområdet. Vi tillämpar inte 7-7 schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning
* Godkänd grundutbildning inom spårsvetsning (termit och pålägg svets).
* Erfarenhet av spårsvetsning inom järnväg
* B-körkort (manuell)
* Uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst
Meriterande:
* Vidareutbildning inom spårsvetsning
* C-körkort
Som anställd hos oss erbjuder vi:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård och receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på hotellvistelser, optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Jag hoppas du tar chansen och söker jobbet för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Infranord lägger stor vikt vid en säker arbetsmiljö. Vi utför därför alltid alkohol- och drogtester vid nyanställning.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Urvalsarbetet sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Syd Underhåll Kontakt
Arbetsledare
Fredrik Rudolfsson fredrik.rudolfsson@infranord.se +46702269307 Jobbnummer
9637304