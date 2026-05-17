Spansktalande assistenter söks inför utomlandsresa
2026-05-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Personlig assistent
Kommun: Göteborg
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 2 månader
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
• Gymnasial utbildning
Språk
• Spanska
Om jobbet
Som personlig assistent arbetar du med utmanande men väldigt givande arbetsuppgifter i form av att du möjliggör en funktionsnedsatt person att leva som andra.
På kundens begäran ser vi gärna att sökanden talar spanska och som kan resa tillsammans med mannen på en 2,5 månaders utomlandsresa. Sökande behöver ha giltigt pass med minst 6 månaders giltighetstid kvar.
Det sökes nu två personlig assistenter till 64-årig man boende i Göteborg som kan tänka sig att arbeta som personlig assistenter i samband med en 2 månaders lång resa som planeras efter överenskommelse med de sökanden. Din resa kommer att bekostas av arbetsgivaren. Resan är planerad i slutet av augusti 2026, men kan komma att behöva justeras.
Mannen är rullstolsbunden och har nedsatt funktion i ena handen och behöver stöd med det mesta i vardagen. Du är personen som kommer att stötta honom i hans vardag med diverse olika uppgifter. Dessa arbetsuppgifterna innefattar alla vanliga förekommande uppgifter som personlig assistent så som att hjälpa honom med personlig hygien, måltider och fritidsaktiviteter.
Din arbetsplats är där mannen befinner sig, i och utanför hemmet.
Det finns inga krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet med liknande uppgifter, men det är meriterande. Personkemin ska stämma överens och därför ser vi att du är en trygg person med ett stort hjärta, engagerad och ansvarsfull i ditt arbete och vara en positiv person som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du skickar in CV, personligt brev och eventuella referenser eller andra handlingar som kvalificerar dig för jobbet.
