Spansklärare till Maria Parkskolan åk 6-9
2025-11-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
Är du vår nya spansklärare? Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Vi har hög trivsel och mycket goda resultat på medarbetarenkäten!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Maria Parkskolan är Helsingborgs stads största grundskola, belägen i norra Helsingborg. Här går cirka 1000 elever, varav cirka 400 deltar i fritidshemsverksamheten. Skolan är naturskönt belägen i Maria Park och i en nybyggd del i Mariastaden. Området erbjuder närhet till Pålsjöskog, stranden, havet och stadens puls. Vår verksamhet omfattar årskurserna F-9, fritidshem samt anpassad grundskola.
Maria Parkskolan är en mångfacetterad skola där vi strävar efter att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever. Vi arbetar systematiskt med kvalitet och utveckling för att säkerställa god undervisning och en trygg skolmiljö för våra elever.

Dina arbetsuppgifter
Är du en driven Spansklärare som söker nya utmaningar? Ta då chansen att bli en del av den härliga gemenskapen på Maria Parkskolan i ett kul och utvecklande uppdrag!
Du kommer att bli en del av våra lärarteam, såväl ämnesteam som arbetslag, som arbetar tillsammans med elevernas utveckling och lärande. Du erbjuds ett varierat arbete där du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du samarbetar med övriga pedagoger, vårdnadshavare, elevhälsan och skolledning för att skapa ett sammanhang som gynnar elevernas lärande. Du får som pedagog stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll både i ditt lärarteam och tillsammans med andra lärare på skolan.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och har behörighet att undervisa i ämnet spanska. Det är givetvis en fördel om du har kompetens/behörighet att undervisa i fler ämnen. Ditt uppdrag som lärare är att tillsammans med övriga i arbetslaget skapa de bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. För att trivas på Maria Parkskolan är det viktigt att du har ett starkt engagemang för ämnet.
Det är viktigt att du kan uppmuntra och engagera både elever och kollegor för att lärandet på skolan ska bli så positivt som möjligt. Du har lätt för att bygga relationer och har ett professionellt bemötande mot både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Tryggheten i din yrkesroll kombineras med tydlighet och ett ledarskap som skapar trygghet och studiero. Ett tydligt ledarskap som inspirerar till kreativitet och nyfikenhet är en av dina viktigaste uppgifter. Du ser vinsten av att samverka med andra yrkeskategorier för att skapa den bästa lärmiljön. God samarbetsförmåga, flexibilitet och pedagogiskt nytänkande är därför ett krav. Du behöver också vara bekväm med att fatta beslut på egen hand när så krävs. Du har en god vetenskaplig grund att stå på i utformandet av verksamheten. Då visst arbete kan förekomma i anpassad grundskola är det intressant om du har behörighet som specialpedagog/speciallärare inom detta område.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 251207
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 260107 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
