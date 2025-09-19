Spännande uppdrag inom administration/kundkontakt
Inpeople Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2025-09-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Till vår kund i Växjö söker vi för kommande uppdrag dig som vill jobba med administration och kundkontakt. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av att hantera inkommande mail, fördelning av ärenden internt samt arbete i kundärenden och med kundkontakt. Även visst arbete kopplat till inköpsadministration och innesälj kan förekomma. Det är av stor vikt att du trivs att arbeta mot uppsatta mål då ärendena ofta ska behandlas inom en tidsram. I rollen blir du en viktig lagspelare i ett positivt och framgångsrikt team där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Uppdraget löper på heltid, måndag till fredag 8-17 med start så snart som möjligt. Uppdraget är till en början tidsbegränsat, men det finns god möjlighet till förlängning för rätt person. Profil
Du som söker trivs i en miljö där det är full fart och mycket att göra. Din arbetsmoral är hög och du har inställningen att ingenting är omöjligt. Du har alltid kunden i fokus och ett professionellt bemötande. Du trivs med att ta ansvar och är lyhörd inför din omgivning.
Som person är du alert och ambitiös. Du har ett eget inre driv och kommer gärna med förslag om förbättringar. Du är noggrann och trivs med att arbeta på ett strukturerat och organiserat sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du har lägst gymnasieutbildning.,
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.
På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter.
Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Kontakt
Mathilda Petersson Carlberg +46 470 74 76 72 Jobbnummer
9518039