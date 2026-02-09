Spännande sommarvikariat på St1 Refinery i Göteborg
Är du redo för en utmanande och lärorik sommar? St1 Refinery i Göteborg söker nu sommarvikarier för 2026! Skicka in din ansökan redan idag!
Vår vision är att bli den ledande producenten av CO2-medveten energi, en vision som driver oss varje dag. Vår bransch möter några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1500 stationer i Norden samt eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till en hållbar framtid. Vill du vara med på den resan?
För att passa in i rollen har du påbörjat en utbildning inom kemi/kemiteknik, bioteknik, driftteknik eller sjöfart. Tidigare erfarenhet av processindustrin är meriterande och vi välkomnar särskilt dig som är i början av din utbildning.
Som person är du samarbetsvillig, har en öppen och positiv inställning samt klarar av att arbeta under tidspress. Du bör också trivas med fysiskt arbete. Eftersom vår arbetsmiljö kräver ett aktivt arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HSM), ser vi att du är ansvarsfull och noggrann. För alla roller krävs det att du behärskar både svenska och engelska.
Vi söker sommarvikarier inom följande områden:
Drifttekniker
Som sommarvikarie på driften kommer du att placeras i ett av våra fem skiftlag. Dina arbetsuppgifter kommer att variera mellan arbete i kontrollrummet och utomhus. Du kommer att ansvara för skötsel och drift av högautomatiserade processanläggningar, inklusive processutrustning som kompressorer, pumpar, ugnar och ångpannor. Du kommer också att samarbeta dagligen med processingenjörer och underhållstekniker. Som person är du öppen, positiv och flexibel samt gillar att samarbeta med andra. Då arbetsuppgifterna varierar tror vi att du lockas av att arbeta praktiskt med tekniska lösningar likväl som analytisk problemlösning framför processdataskärmar.
Arbetstider: Skiftgång med 5-skift (natt, dag, eftermiddag och helg. 8h dag, kväll och natt, 12h helg).
PTU-operatör
Som sommarvikarie på PTU-anläggningen kommer du att vara en viktig del i det dagliga arbetet för att säkerställa en säker och effektiv drift med hög tillgänglighet för produktion av förnybara drivmedel. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och inkluderar mottagning av leveranser såsom lera, kemikalier och satsningsmaterial till anläggningen, utföra enklare labbanalyser, rengöring av processutrustning och provtagning av satsningsmaterial, mellan- och slutprodukter från anläggningen. Som person är du noggrann, initiativtagande och har förmåga att se lösningar på både akut uppkomna situationer och i det långsiktiga arbetet. Då arbetet präglas av teamarbete förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag.
Laboratorieingenjör
Som sommarvikarie på labbet kommer du att få arbeta på ett av våra laboratorier: Vattenlabb.
Dina arbetsuppgifter kommer mestadels att bestå av vattenanalys. Vår laboratorieutrustning inkluderar bland annat TOC, IC, pH, Konduktivitet och FTIR. I arbetet ingår även viss instrumentering och kalibrering. Vi ser därför att du har en god planerings- och prioriteringsförmåga och kan arbeta strukturerat. I rollen behöver du vara kreativ och noggrann. Vidare ser vi det viktigt att du har lätt för att samarbeta och gillar att se praktiska lösningar på olika problem.
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag.
Supply Operator
Arbetet som Supply operatör innebär att sammanställa, analysera och förmedla information kring samtliga import- och exportvaror på raffinaderiet till berörda parter, så som raffinaderiets produktplanering, fartygsexpedition och finansavdelning. Vidare innefattar tjänsten att granska kostnader relaterat till försäljning och inköp av bränsleprodukter samt order- och fakturahantering i vårt affärssystem. Vi söker dig som är strukturerad med ett kritiskt och analytisk tänkande. Du tycker om att kommunicera med andra och har ett serviceinriktat sätt. Då arbetet innebär kontakt med både nationella och internationella aktörer är goda kunskaper i svenska och engelska ett krav, i såväl tal som i skrift. Vidare har du mycket goda datakunskaper generellt och mer specifikt i Excel.
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag
Loading master:
Vi söker nu en sommarvikarie till St1-Fartygsexpedition i Göteborgs Hamn. Avdelningen ansvarar för samordningen av logistikkedjan för in- och utpumpningar från raffinaderiet. I rollen ingår ett övergripande ansvar för planering, koordinering och uppföljning av fartygsoperationer samt överpumpningar till och från externa bolag. Du ansvarar även för hantering och kvalitetssäkring av all dokumentation kopplad till fartygsoperationer och produkttransaktioner. En viktig del av arbetet är att säkerställa korrekt redovisning av både kommande och avslutade transaktioner till berörda myndigheter, såsom Tullverket och Skatteverket, i enlighet med gällande regelverk. Tjänsten passar dig som trivs i en roll där du är spindeln i nätet med många kontaktytor. Du kommer att arbeta med varierande administrativa och praktiska uppgifter och ha kontakt med både kollegor och externa parter. Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och flexibel. Du har lätt för att kommunicera, gillar att ha många bollar i luften och kan arbeta både självständigt och i team. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av liknande arbete eller sjöfart är meriterande men inget krav.
Arbetstider: Dagtid men helger och kvällar kan förekomma.
Placeringsort:
Tjänsterna är placerade på vårt raffinaderi som är beläget på Hisingen, precis vid Älvsborgsbron. Rollen som Loading Master är planerad på vår fartygsexpedition i Skarvikshamnen. Publiceringsdatum2026-02-09Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om rekryteringsprocessen och de olika rollerna kontakta HR Coordinator, Helén Nygren, helen.nygren@st1.com
Ange vad du är intresserad av att jobba med i fritextrutan på ansökningssidan. Sommarvikariatet pågår under minst 10 veckor under perioden juni, juli och augusti 2026.
Då St1 Refinery bedriver en samhällsviktig verksamhet genomförs alltid ett drogtest och en bakgrundskontroll utan anmärkningar inför ett anställningserbjudande. Vid intervju ska för Sverige godkänd ID-handling kunna uppvisas. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
