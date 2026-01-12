spännande säljjobb
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
RecNet AB arbetar för att förenkla kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vi hjälper dig som arbetssökande att öka din synlighet för arbetsgivare och ökar därmed chansen till ett jobb. Faktum är att 70 % av de som registrerar sitt cv hos oss får ett jobberbjudande efter önskade kriterier redan inom 2 veckor.
Följande annons kommer från vår uppdragsgivare.
Vi söken nu en ny säljare till vår heta säljavdelning. Vi arbetar med försäljning av reklam på attraktiva platser, med god exponering och hög träffsäkerhet. Vi samarbetar med stora köpcentrum, tv och radiokanaler samt olika anläggningar, runt om i Sverige.
Vi söker nu dig som vill utveckla eller starta din säljkarriär. Du kommer att arbeta i en spännande och lärorik bransch med ett bra säljteam med dedikerad personal.
Du kommer kontakta företag runt om i Sverige och du behåller alltid dina kunder för att skapa ett brett kundregister.
Vi erbjuder fast lön + provision, riktigt bra säljutbildning, samt fräscha lokaler mitt i centrum med diverse rekreation möjligheter för att öka trivsel och prestation på företaget.
Lön: 24 000 + Provision
Mål lön 35 000
Vi söker:
Dig som vill arbeta med försäljning och som har lätt för att ta kontakt med människor. Som vill arbeta i en ung arbetsmiljö med högt tempo och fokus på affärer.
Vi ser att du har minst 6 månaders erfarenhet av tidigare försäljning.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med ansökan! Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9677607