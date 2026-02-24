Spännande roll inom läkemedelsproduktion
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bransch där ditt arbete bidrar till att rädda liv?
Vi på OnePartnerGroup söker nu flera medarbetare till läkemedelsproduktion hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Här blir du en del av ett starkt team som varje dag bidrar till livsviktiga behandlingar. Vi anställer löpande - start sker omgående!
Redo för nästa steg i karriären?
Letar du efter en trygg heltidsanställning med bra ersättning?
Vill du arbeta i en inkluderande miljö med god stämning och bra arbetsklimat?
Tycker du om att arbeta metodiskt och följa tydliga instruktioner?
Är du noggrann och medveten om konsekvenserna i ditt arbete?
Har du svarat JA på ovannämnda så fortsätt läsa vidare!
På den här toppmoderna anläggningen tillverkar du och dina kollegor läkemedel som räddar liv. Produkterna som tillverkas här används huvudsakligen inom tre behandlingsområden: intensivvård, blödarsjuka och sjukdomar i immunförsvaret. Produktionserfarenhet kan vara ett plus, men är inte ett krav. Du kan komma från t.ex. förskola, vården eller restaurangbranschen och passa in kanon!
Arbetsuppgifter
Här förväntas du, efter grundlig utbildning på plats, självständigt arbeta med olika delar av storskalig läkemedelsproduktion i renrum. Du klarar av arbetsuppgifterna om du är metodisk, noggrann och intresserad. Du kommer också att vistas längre perioder i renrum, så du behöver kunna koncentrera dig längre stunder utan nikotin. Du kommer att utbildas på plats och du kommer att behöva följa tydliga instruktioner och metoder enligt GMP (good manufacturing practice).
Arbetstider
Tjänsten innebär skiftarbete. Du behöver därför kunna arbeta tidiga morgnar, kvällar och nätter enligt schema.
Krav
Vi har inga krav att du har arbetat inom processindustri eller som processoperatör tidigare, men du måste inneha följande:
Fläckfri svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga och vilja att jobba i steril miljö.
Möjlighet att arbeta skift (morgon, kväll, natt)
Vetgirighet och yrkesstolthet.
Förmåga att hålla koncentrationen under längre perioder.
Ostraffad
Meriterande
Tidigare arbete av produktion (livsmedel/läkemedel).
Yrkeserfarenhet av arbete med hygienkrav.
Vad kan OnePartnerGroup erbjuda?
En språngbräda in på ett drömjobb, där du inte bara får rädda liv, utan också får göra det tillsammans med en branschpionjär.
Mycket god ersättning och villkor enligt rådande kollektivavtal med riktigt bra ledare i ryggen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på ferhat.arslan@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se Jobbnummer
9761748