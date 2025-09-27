Spännande möjlighet som Testtekniker på Husqvarna!
2025-09-27
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta nära avancerad teknologi? Nu finns möjligheten att bli testtekniker och vara med i ett team som testar och utvecklar spännande produkter. Oavsett om du har erfarenhet eller är ny inom området, erbjuder vi en chans att växa och bidra till framtidens teknik!
OM TJÄNSTEN
Bli en del av ett spännande och innovativt team som arbetar med banbrytande produkter! Här får du möjlighet att påverka ditt eget arbete och, tillsammans med dina kollegor, utveckla kvaliteten på deras produkter. Teamet arbetar nära, där alla idéer är viktiga och vi stöttar varandra för att nå de bästa resultaten och skapa något riktigt imponerande. I denna rollen ingår även resor till varmare breddgrader några gånger om året, när vädret i Sverige inte tillåter testning av produkten (ca 4 veckor totalt).
För att lyckas i denna roll behöver du nödvändigtvis inte ha någon teknisk utbildning i bagaget, utan här spelar intresse och personligt driv mycket större roll.
Du erbjuds
• En god introduktion och upplärning i arbetet.
• En plats på en ständigt växande och tekniktung organisation.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som Testtekniker ansvarar du för att säkerställa kvaliteten på innovativa robotprodukter genom att hantera testflottor, designa testmiljöer och aktivt söka och lösa fel.
• Ansvara för att robotprodukter fungerar optimalt och är redo att användas.
• Designa och underhålla funktionella testmiljöer.
• Utveckla och genomföra testfall för att stärka teknisk kompetens.
• Identifiera, analysera och lösa fel för att säkerställa högsta kvalitet.
• Ta initiativ och driva arbetet framåt med självständighet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då arbetet sker på detta språk.
• Har ett starkt tekniskt intresse.
• Har B-körkort, då resor till testfält förekommer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
