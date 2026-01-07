Spännande möjlighet för en ingenjör inom fastighetsstyrningssystem
2026-01-07
Vi har en möjlighet för en BMS Service Engineer att ansluta till oss på Honeywell i Gävle, där du kommer att ansvara för programmering, installation, driftsättning, felsökning och förebyggande underhåll av Honeywells byggnadsautomationssystem på vår kunds anläggning. Detta är en fältbaserad roll som främst stödjer våra kunder i Gävle men kan kräva resor till andra platser vid behov.
Honeywell Building Automation förändrar sättet varje byggnad fungerar för att förbättra livskvaliteten för de människor som använder dem. Med en portfölj som innehåller programvara, hårdvara och tjänster tar Honeywell ett resultatfokuserat tillvägagångssätt för att hjälpa fastighetsägare och operatörer att förbättra säkerhet och trygghet, energi- och driftseffektivitet för att skapa en bättre byggnadsupplevelse.
Hjälper till att omvandla byggnader för att bli säkrare och mer drift- och energieffektiva.
Ansvarsområden
Driva, underhålla och analysera Honeywell BMS-kontroller och fältkontrollsystem
Utföra driftsättning av mindre automations- och styrprojekt
Modifiera och analysera BMS-programvaror, strategier och system
Säkerställa att alla energibesparande åtgärder för alla byggnadstjänster övervakas och justeras vid behov
Utveckla och upprätthålla utmärkta kundrelationer med våra kontaktpersoner på plats
Kompetenser och kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av BMS-ingenjörsarbete inklusive service, programmering och installation, helst inom datacenter
Stark programmeringskunskap om BMS-system, kunskap om Honeywell-system är en fördel men utbildning kan ges
Tidigare erfarenhet av att arbeta med Niagara Framework/Tridium, N4-certifiering är en fördel för denna roll
Goda kommunikationskunskaper, inklusive engelska och svenska, både skriftligt och muntligt
Kundorienterad inställning och god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
Vårt erbjudande
Omfattande utbildning och introduktion som ger dig möjlighet att lära och utvecklas medan du arbetar
Stöd från mycket erfarna team
Konkurrenskraftigt ersättnings- och förmånspaket samt karriärmöjligheter inom ett globalt företag
Vi är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och diskriminerar inte baserat på ras, religion, färg, nationalitet, kön, sexuell läggning, ålder, civilstånd, veteranstatus eller funktionshinder.
Vi säkerställer att personer med funktionsnedsättning får rimliga anpassningar för att delta i rekryteringsprocessen, utföra viktiga arbetsuppgifter och få andra förmåner och privilegier i anställningen. Kontakta oss för att begära anpassning.
Gå med oss nu och bli en del av ett globalt team av tänkare, innovatörer, drömmare och gör-det-självare som skapar det som formar framtiden!
