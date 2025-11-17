Spännande kundserviceuppdrag i Stockholm!
2025-11-17
Letar du efter ett utvecklande kundserviceuppdrag i Stockholm med start i början av 2026? Vi söker nu för vår kunds räkning en kundservicemedarbetare som vill förstärka kundsupporten under ca tre månader i början av året. Här får du arbeta i ett snabbväxande techbolag med en dynamisk miljö där innovation och samarbete står i centrum. Kulturen är varm och hjälpsam, vi samlas kring problem, hittar lösningar tillsammans och tar ansvar för att nå våra mål.
Uppdraget pågår initialt från januari till mars och passar dig som trivs med att ta ansvar, jobba i högt tempo och har en naturlig känsla för service.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare blir du kundernas första kontaktpunkt och en viktig del av teamet. Du arbetar i en miljö där det händer mycket, med fokus på att ge snabb och professionell service, lösa tekniska frågor och bidra till att utveckla rutiner. Rollen passar dig som vill kombinera servicekänsla med teknisk förståelse och trivs i ett bolag som växer och utvecklas.Arbetsuppgifter
Ta emot samtal och mejl från företagets kunder
Ge teknisk support kring kundens plattform
Fördela felmeddelanden till tekniker
Bidra till utveckling av processer och FAQ
Samarbeta nära produktägare och teknikteam
System du arbetar i: Zendesk, Grafana
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kundservice via telefon
Förståelse för kundserviceprocesser
Flytande kunskaper i svenska, tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande: erfarenhet av Zendesk och teknisk förståelse Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Självledarskap och proaktivitet
Förmåga att hantera tekniska frågor och skapa en positiv kundupplevelse
Tillträde och omfattning Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av Hero för uppdraget, Uppdraget är tidsbegränsat januari-mars, där det kan finnas möjlighet till förlängning beroende på behov. Du arbetar heltid under kontorstid, måndag till fredag.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Kontakt
Klara Andersson klara.andersson@hero.se 0765036090
9608023