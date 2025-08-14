Spännande karriärmöjlighet som administratör till vår lagerprocess
2025-08-14
Bakom varje leverans från Tamro finns ett löfte - om trygghet, tillgänglighet och ansvar. Vi rör oss ofta i det tysta, men vårt arbete märks i många människors vardag, varje dag. I över 100 år har vi säkerställt att läkemedel ska finnas där de behövs, när de behövs. Med erfarenheten och innovation som grund och blicken ständigt framåt, bygger vi logistiklösningar som håller över tid. Det är vad vi kallar för ett livsviktigt uppdrag.
Är du en detaljorienterad problemlösare som älskar att skapa ordning och struktur? Tamro söker nu en driven administratör till vår lagerprocess. Om du är ambitiös, resultatorienterad och trivs i en dynamisk miljö där du verkligen kan göra skillnad, då är detta rätt möjlighet för dig!
Ditt nästa livsviktiga uppdrag
Som lageradministratör hos oss är du en viktig pusselbit i vår verksamhet. Du ansvarar för att säkerställa korrekt lagerhållning, vilket är avgörande för vår saldokvalité och kundservice. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Granska och utreda differenser i Tamros affärssystem för att säkerställa lagersaldon.
Delta i inventeringar och bidra till effektiv och korrekt lagerhållning.
Hantera rapporter och ta initiativ till korrigeringar.
Utföra varierande och utmanande arbetsuppgifter inom rollen.
Vem är du?
Vi söker en självgående och strukturerad person med stark kommunikationsförmåga och en naturlig talang för att bygga relationer. Du är pålitlig, har en helhetssyn och trivs med att samarbeta för att nå mål. Med din initiativkraft och ansvarskänsla löser du uppgifter effektivt.
Du har en gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet, är datavan och lär dig snabbt nya system. Du behärskar svenska och engelska flytande och kunskap i E1 är ett plus. Som lagspelare är du ambitiös, överträffar förväntningar och agerar med hög integritet. Du är resultatorienterad och fokuserar på kvalitet och värdeskapande. Din förmåga att agera ansvarsfullt i alla situationer gör dig till en naturlig ledare. Om du, likt oss, älskar att identifiera och driva förbättringsarbete kommer du att trivas hos oss!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsmiljö i en spännande bransch under ständig utveckling och med ett tydligt och livsviktigt uppdrag. Det finns flera möjligheter till utveckling inom vår koncern och du blir en del av ett viktigt företag som verkligen gör skillnad i samhället. Om du dessutom brinner för att identifiera och driva förbättringsarbete kommer du trivas hos oss!
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare kan växa och utvecklas.
Vi erbjuder även:
Sponsrad massage på arbetstid
Fria läkemedel på recept upp till 3 800kr/12 månader
Två fria läkarbesök per år
Goda möjligheter till intern utveckling
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kungens Kurva. Vi tillämpar provanställning. Start enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten hör av dig till Mats Görhed, Gruppchef Sköta lager Stockholm, mats.gorhed@tamro.com
.
Så här söker du jobbet
Om du känner igen dig i beskrivningen och blir nyfiken, tveka då inte att skicka in din ansökan! Du ansöker via vårt rekryteringssystem Easycruit. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Intervjuer och tester görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2025.
Observera att som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete kan eventuellt bakgrundskontroller av våra slutkandidater förekomma. Detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tamro är en del av PHOENIX Group, en familjeägd europesik koncern med 49 000 anställda i 29 länder och 214 distribunaler. I Sverige är vi ca 700 medarbetare och vi finns i Göteborg, Eskilstuna, Stockholm och Umeå.
Då vi tagit beslut om rekryteringskanal för denna tjänst undanber vi oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
