Spännande industrijobb! - AB Söder & Co Consulting - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Eksjö

Prenumerera på nya jobb hos AB Söder & Co Consulting

AB Söder & Co Consulting / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Eksjö2021-04-122021-04-12Du kommer jobba i en produktion där noggrannhet är viktigt. Dina arbetsuppgifter kommer bla. handla om att läsa instruktioner och tillverka efter detta. Arbetet är tvåskift men det finns möjlighet att även jobba natt. Truckkörning kan förekomma så vi ser gänra att du har ett truckkort med A och B behörighet.Du är en noggrann och analytisk person som är självständig och driven. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet, gärna inom produktion eller industri. Har man truckkörkort är det meriterande.Du gör alltid ditt bästa på jobbet och är inte rädd för att ställa frågor och anta nya utmaningar. Att du är skötsam med arbetstider etc. ser vi som en självklarhet.Du måste kunna jobba bra både ensam och som en del av ett team, då båda delarna förekommer. Kommunikation är av säkerhetsskäl mycket viktigt, vilket inneär att du måste kunna mycket god svenska i tal och skrift.Intervjuer sker löpande så sök detta jobb redan idag!Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30AB Söder & Co Consulting5684588