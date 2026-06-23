Spännade assistansjobb i Karlskoga
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskoga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskoga
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Karlskoga
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu en nya timvikarier till vårt team i Karlskoga. Du som söker ska vara kvinna mellan 25 till 40 år. Kunden är en tjej i 26 års åldern, vars intressen är tv-spel, serier matlagning, bakning samt att fotografera kläder och smink. Hon gillar även att skapa egna böcker.
Du som söker ska vara okej med HBTQ+ personer. Tjänsten är en timanställning.
Kund behöver assistans med allt i sin vardag från matlagning städning och allt som har med det hygieniska att göra. Det innebär också att hjälpa till med att komma iväg på läkarbesök.
Du behöver vara lyhörd nyfiken men också vara bra på att läsa av situationer. Kunden studerar även på distans vilket gör att hon åker till skolan i Uppsala ibland under terminerna.
Arbetspassen är mellan 9-21 så du bör vara bekväm med att arbeta långa dagar.
Lön enligt kollektivavtal Vårdföretagarna Bransch:G
Har du fler frågor på annonsen uppge 20260623-1454
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
752 16 UPPSALA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
9975830