Space Planner till Byggmax
Retail Recruitment Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-26
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Har du framgångsrikt drivit space-projekt inom retail och söker en roll där din erfarenhet faktiskt gör skillnad? Vill du kliva in i en nyckelroll med ett brett mandat, där du får forma hela butikens försäljningsyta och på sikt växa in i ett större ledaransvar? Då har vi rollen för dig!
Om tjänsten och uppdraget
Byggmax är en av Nordens mest framgångsrika konceptkedjor. Det innebär att allt vi gör har en tydlig struktur, men det betyder också att den optimering du gör i våra verktyg får en enorm utväxling på butiksgolvet. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där vi lyfter vår kommersiella standard, fördjupar vår analys och optimerar produktexponeringen för att maximera lönsamheten.
Som Space Planner hos oss sitter du inte bara på en avdelning och verkställer, du förväntas ta ett tydligt ägarskap. Rollen är både strategisk, analytisk och operativ. Du kommer bland annat att driva och testa dina koncept i vår utvalda experimentbutik i Stockholm för att säkerställa optimal funktion och kundvarv innan storskalig utrullning i butiksledet.
Vi söker dig som vill ha ett genuint ansvar och som motiveras av att driva utveckling. För rätt person, som framgångsrikt kommersialiserar våra ytor och visar naturliga ledaregenskaper, finns det mycket goda möjligheter att på sikt axla ett framtida ledaransvar inom teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Optimera och utveckla planogram och produktexponering i space-verktyget Spaceman.
Analysera sortiment, lönsamhet och kundbeteende för att fatta datadrivna beslut som påverkar köpbeslut i butik.
Optimera hanteringskostnader i butik
Skapa och leda arbete genom tydliga processer, samt ta fram instruktioner och guidelines för butiksorganisationen.
Samarbeta tätt med inköp, sortimentsutveckling och butiksorganisationen för att säkra det kommersiella kunderbjudandet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du har förmågan och modet att driva processer framåt och kan utmana nuvarande arbetssätt på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Du har en gedigen retail-förståelse och motiveras av att se direkta resultat av ditt arbete på butiksgolvet. Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av arbete inom Space Planning / Space Management i en retailorganisation.
Gärna erfarenhet från sällanköpshandel eller dagligvaruhandel.
Goda kunskaper inom Category Management, kundbeteende och varukedjan.
Erfarenhet av relevanta Space-verktyg, där Spaceman eller motsvarande (t.ex. Nielsen/JDA) väger tyngst.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Store Planner-verktyg som Archicad eller Revit.
Erfarenhet av system som Excel, Relex, IFS, Power BI eller Qlik Cloud.
Varför Byggmax?
Vi erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka. Hos oss möts du av en stark kultur, sammansvetsade team och en genuin laganda.
Flexibilitet: Rollen utgår från vårt Servicekontor i Lindhagen, Stockholm, med möjlighet till flexibilitet när arbetet tillåter.
Förmåner: Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och självklart personalrabatt så att du kan förverkliga dina egna byggdrömmar!
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placering: Huvudkontoret i Lindhagen, Stockholm.
Låter det här som din nästa utmaning? Haka på vårt lagbygge och skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande.
I samband med denna rekrytering samarbetar Byggmax med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Niklasson.
Välkommen till Byggmax!
Alla hemmasnickare ska kunna förverkliga sina byggdrömmar, det tycker i alla fall vi på Byggmax. Oavsett om det handlar om inomhus-, utomhus- eller trädgårdsprojekt. Därför jobbar alla Byggmaxare mot samma mål: att ge dessa hemmasnickare både råd och möjlighet till det!
Byggmax har totalt över 190 butiker fördelat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver de fysiska butikerna finns även en ständigt växande e-handel. Sedan starten 1993 har Byggmax haft som affärsidé att vara det bästa och billigaste alternativet för hobbysnickare och proffs som vill köpa byggmaterial av bra kvalitet. Vi har gått från att vara en ettrig uppstickare till att bli en av Sveriges största byggmaterialkedjor. Med hjälp av ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagskultur har bolaget blivit ett av branschens lönsammaste. I koncernen Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, Buildor, Right Price Tiles och Næstved Lavpristræ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9982017