Spa | Sociabelle | Karstorp Säteri

2025-10-20
Vi söker nya kollegor till vårt spa SOCIABELLE på Karstorp Säteri
Inför öppningen av vår nya spaanläggning söker vi flera medarbetare med erfarenhet av spa, service och gästupplevelser på hög nivå.
Vi letar både efter dig som har stor erfarenhet inom branschen - och dig som har måttlig erfarenhet men rätt driv, känsla för detaljer och service ut i fingerspetsarna.
Du trivs i en miljö där varje gäst ska känna sig sedd, avslappnad och omhändertagen. Du är professionell, självgående och har lätt för att samarbeta.
Tidigare erfarenhet från hotell, spa, hudvård, reception eller servering är meriterande.
Arbetsplats: Karstorp Säteri & Hotell, Skövde
Tjänster: Heltid, deltid och extra vid behov
Start: Hösten 2026
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till info@karstorp.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
