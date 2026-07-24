Souschef till sommarens härligaste krogar sökes!
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2026-07-24
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RA Hospitality söker souschefs till sommarens bästa krogar!
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som souschef och vill fortsätta utvecklas i en ledande roll. Du är trygg i köket, har ett naturligt driv och trivs med att kombinera operativt arbete med ansvar för kvalitet, struktur och teamet omkring dig.
Du är prestigelös och brinner för matlagning!
Hos våra kunder får du möjlighet att arbeta i välbesökta verksamheter där tempot är högt, gästerna många och ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som Souschef
Har en bakgrund från lunch & a la carte krogar
Är en lagspelare och stolt över ditt jobb
Är van att leda och fördela det dagliga arbetet i köket
Har god kunskap om livsmedelssäkerhet och kvalitetsarbete
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och har förmågan att behålla lugnet under service
Kommunicerar obehindrat på svenska och/eller engelska
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett starkt teamwork
Vi erbjuder:
Spännande uppdrag på några av sommarens mest attraktiva restauranger och destinationer
Möjlighet att utvecklas i din ledarroll och bredda din erfarenhet
Ett brett nätverk inom restaurang- och hotellbranschen
Chefer som har bred erfarenhet inom krogvärlden som du kan bolla med
Möjlighet till heltid, säsongsanställning eller extraarbete
Uppdrag som matchas utifrån din erfarenhet, kompetens och ambition
Låter det som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag.
Varför RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Ett starkt team Du blir en del av ett engagerat team med stor erfarenhet från restaurangbranschen och ett gemensamt fokus på kvalitet och service.
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840083-2115670". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
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412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10011217