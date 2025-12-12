Souschef till Sandviks Bryggan
2025-12-12
Om arbetsplatsen
Sandviks Bryggan är en restaurang belägen i den levande hamnen i Sandvik på norra Öland. Med havet som närmaste granne erbjuder vi våra gäster god mat, dryck och en avslappnad atmosfär i en av Ölands mest omtyckta kustmiljöer. Restaurangen är relativt nystartad och har sedan sommaren 2025 byggt upp ett starkt rykte bland både lokalbor och besökare. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, gemenskap och matglädje står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som souschef är du den näst högsta kocken i köket och fungerar som restaurangchefens högra hand. Rollen innefattar både operativa och administrativa arbetsuppgifter för att säkerställa att köket fungerar effektivt och smidigt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Dagligt arbete i köket och matlagning
Planering och organisering av köksarbetet
Ansvar vid kökschefens frånvaro
Säkerställa kvalitet, hygien och rutiner
Samarbete med restaurangchef och övrig personal
Bidra till utveckling av menyer och arbetssätt
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock, gärna i en ledande roll
Är ansvarstagande, strukturerad och stresstålig samt har erfarenhet av att arbeta långa arbetspass
Har god samarbetsförmåga och tydliga ledaregenskaper
Har god kunskap om livsmedelshygien och köksrutiner
Talar svenska och/eller engelska
Vi erbjuder
Säsongsanställning
Arbete i en nystartad restaurang sedan sommaren 2025
Möjlighet att utvecklas i en ledande köksroll
Lön enligt överenskommelse
Anställningsform: Säsongsanställning
Startdatum: 1 april 2026 till September 2026
Flexibelt startdatum: Ja
Yrke: Souschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: jobb@sandviksbrygga.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandviks Brygga restaurang AB
(org.nr 559165-4651), https://sandviksbrygga.se/
Hamngatan 2 A Löttorp (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandviks Brygga Jobbnummer
9642643