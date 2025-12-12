Souschef till Sandviks Bryggan

Sandviks Brygga restaurang AB / Kockjobb / Borgholm
2025-12-12


Visa alla jobb hos Sandviks Brygga restaurang AB i Borgholm

Om arbetsplatsen
Sandviks Bryggan är en restaurang belägen i den levande hamnen i Sandvik på norra Öland. Med havet som närmaste granne erbjuder vi våra gäster god mat, dryck och en avslappnad atmosfär i en av Ölands mest omtyckta kustmiljöer. Restaurangen är relativt nystartad och har sedan sommaren 2025 byggt upp ett starkt rykte bland både lokalbor och besökare. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, gemenskap och matglädje står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Som souschef är du den näst högsta kocken i köket och fungerar som restaurangchefens högra hand. Rollen innefattar både operativa och administrativa arbetsuppgifter för att säkerställa att köket fungerar effektivt och smidigt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Dagligt arbete i köket och matlagning

Planering och organisering av köksarbetet

Ansvar vid kökschefens frånvaro

Säkerställa kvalitet, hygien och rutiner

Samarbete med restaurangchef och övrig personal

Bidra till utveckling av menyer och arbetssätt

Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock, gärna i en ledande roll

Är ansvarstagande, strukturerad och stresstålig samt har erfarenhet av att arbeta långa arbetspass

Har god samarbetsförmåga och tydliga ledaregenskaper

Har god kunskap om livsmedelshygien och köksrutiner

Talar svenska och/eller engelska

Vi erbjuder
Säsongsanställning

Arbete i en nystartad restaurang sedan sommaren 2025

Möjlighet att utvecklas i en ledande köksroll

Lön enligt överenskommelse

Anställningsform: Säsongsanställning
Startdatum: 1 april 2026 till September 2026
Flexibelt startdatum: Ja
Yrke: Souschef

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: jobb@sandviksbrygga.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sandviks Brygga restaurang AB (org.nr 559165-4651), https://sandviksbrygga.se/
Hamngatan 2 A Löttorp (visa karta)
387 70  LÖTTORP

Arbetsplats
Sandviks Brygga

Jobbnummer
9642643

