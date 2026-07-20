Souschef till Proviant Albano
AC Campus Albano AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vi söker en engagerad och erfaren matlagare som tillsammans med vår platschef leder det dagliga arbetet på Proviant Albano. I augusti 2021 slog vi upp portarna till ett av Sveriges modernaste kök. I helt nybyggda Campus Albano, beläget i världens första nationalstadspark, mitt i skärningspunkten mellan stad och land och våra fina lärosäten Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet, har vi skapat en plats för modern och hållbar mat i nära samarbete med målgruppen.
Du kommer att arbeta i ett köksteam med kockar, biträden och disk och rapporterar till platschef/köksmästare. Den dagliga verksamheten består av buffélunch, cateringbeställningar, middag & fest, caféutbud och allt däremellan.
Arbetstider är både dag och kvällstid med övervikt måndag-fredag dagtid.
Våra verksamhetsområden på Campus Albano
Buffélunch
Lunchbeställningar
Middagsbeställningar
Caféverksamheter
Pub
Catering internt och externt
Events
Vi söker
En gedigen och nyfiken matlagare med ett stort intresse och stolthet för yrket
Du gillar lagarbete och kan leda köksteamet på ett naturligt sätt
Du är noggrann, strukturerad, positiv och gillar ett högt tempo
Minst fem års erfarenhet från likvärdig arbetsplats / arbetsuppgifter
Vi erbjuder
En hungrig organisation med ett team som tar hand om varandra, brinner för en hållbar utveckling och bottnar våra höga ambitioner i vällagad mat med tonvikt på svensk husmanskost. Din fysiska arbetsplats är fantastisk: nybyggt kök, fantastiska lokaler för våra gäster av allra senaste snitt och personalutrymmen utöver det vanliga. Albano är vackert beläget i utkanten av Lilljanskogen – en oas i Stockholm som inbjuder till träning och promenader till och från jobbet.
Proviant Albano ägs och drivs av Agendarum Cater AB som idag driver 5 restauranger i Stockholm under varumärket Proviant. Proviant etablerades 2007 och vi är idag ca 50 medarbetare i koncernen. Vi har en trygg ekonomi, väl fungerande rutiner och processer och höga ambitioner. Vi arbetar med fyra grundvärderingar: God mat, fantastiskt värdskap, 100% hållbarhet (miljö, människor, ekonomi) och branschens bästa arbetsplats.
Kollektivavtal. Lön och tillträde efter överenskommelse, rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: mikael@proviantalbano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef Proviant Albano". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Campus Albano AB
(org.nr 559303-2138)
Albanovägen 24 (visa karta
)
114 19 STOCKHOLM Kontakt
Platschef
Mikael Cederblad mikael@proviantalbano.se Jobbnummer
10007039