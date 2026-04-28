Souschef till Mormors Bistro
Mormors Bistro ligger vid Stora Rörs hamn på Öland, en plats där sommaren, havet och god mat möts.
Hit kommer gäster för att njuta av avslappnade kvällar, luncher i solen och middagar med utsikt över havet. Vi serverar mat lagad med omtanke, säsongsanpassade råvaror och fokus på smak, kvalitet och en skön helhetsupplevelse.
Nu söker vi en souschef inför sommarsäsongen 2026.
Om rollen
Som souschef har du en viktig roll i köket och ansvarar för den dagliga driften. Du ser till att köket fungerar smidigt från förberedelser till service, med fokus på kvalitet, tempo och struktur.
Du jobbar själv i köket samtidigt som du planerar, gör beställningar och håller ordning på rutinerna. Under service leder du arbetet, fördelar uppgifter och ser till att teamet jobbar ihop på ett bra och effektivt sätt. Du är den som håller ihop köket när det är som mest att göra.
Om dig
Du gillar att jobba med mat och vill att varje rätt som skickas ut ska hålla hög kvalitet, både i smak och upplägg. Du är noggrann, gillar ordning och har respekt för råvaror och hygien.
Du trivs i ett högt tempo, är trygg i din roll och har lätt för att leda andra på ett tydligt och positivt sätt. Du är en lagspelare som bidrar med energi i köket och ser lösningar när det kör ihop sig.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet från à la carte-kök
Är van att jobba i service och ta ansvar i köket
Har koll på planering, beställningar och struktur
Är flexibel, lösningsorienterad och en bra kollega
Om tjänsten:
Omfattning: Heltid 100% (sommarsäsong 2026, start enligt ök.)
Lön: Enligt ök
Arbetstider: Dag, kväll och helger
Vi erbjuder boende!
Urval sker löpande.
Skicka in CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan , vi ser fram emot en härlig sommar tillsammans på Öland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: thomas.lonnberg@mormorsoland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef".
Arbetsgivare Atina Enterprises AB
(org.nr 556876-8104), https://www.mormorsihamnen.se/
Stora Rörs Hamnplan 9 (visa karta
)
386 95 STORA RÖR Kontakt
Restaurangchef
Thomas Lönnberg thomas.lonnberg@mormorsoland.se Jobbnummer
9881395