Souschef till Hestraviken Hotell & Spa
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-09-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Jönköping
, Falköping
, Gislaved
, Värnamo
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du vara med bygga framtiden, laga mat med grunden från de småländska skogarna och leda Hestraviken Hotell & Spa in i framtiden? I ett tight team där grunden i matlagningen är svensk husmanskost, letar vi nu efter dig som är kreativ och ambitiös. Du gillar att vara delaktig, styra arbetet före, under och efter service. Vill du vara med på en spännande och utvecklande resa framåt? Då ska du läsa vidare.
ROLLEN Som souschef leder du den dagliga driften & är närvarande. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, kvalitetssäkrar processer och ser till att högsta kvalitet hålls i alla led. Där syftet är nöjda gäster. Du kommer att arbeta aktivt med hållbarhet. Den cirkulära hållbarhetsresan avspeglar vårt fotavtryck både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Nöjda och motiverade medarbetare driver företagets utvecklingen. DET HÄR ÄR DU BRA PÅ Laga mat Driva utveckling Driva team God råvarukännedom Inspirationskälla Kreativ Konceptuella färdigheter Ekonomiskt lagd. Duktig på kommunikation Datorkunskap i form av kostnadskalkyler, beställningslistor DET HÄR FÅR DU - Rätt förutsättningar för att göra ett grymt jobb - Trygghet i din anställning - Friskvårdsbidrag - Ett hållbart schema - Härliga relationer med samarbetspartners, leverantörer och gäster - Pension osv. DET HÄR FÅR VI - Är duktig på att driva andra människor - Noggrann - Coachande Ledarskap FÖR FRÅGOR KRING REKRYTERINGEN Magnus Olsson, Extern rekryterare 0708-402940 Progressio OM HESTRAVIKEN HOTELL & SPA Hestraviken är ett charmigt hotell beläget vid Isaberg, omgivet av Smålands natursköna landskap. Här kombineras förstklassig service med en familjär atmosfär, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi är ett engagerat team på cirka 40 medarbetare, och hos oss finns möjligheter inom hotell, restaurang och spa. Med närhet till MTB-cykling, vandring, paddling, golf, skidåkning och mycket mer är vi en destination för både aktivitet och avkoppling. Vårt kök är erkänt av White Guide, och våra 49 hotellrum och sviter är smakfullt inredda med förstklassiga material. Under sommaren erbjuder vi dessutom ett härligt poolområde med både en stor pool och en barnpool. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Kontakt
Magnus Olsson magnus@progressioswe.se Jobbnummer
9500929